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    Песков призвал не сравнивать ситуацию с Telegram с блокировкой сайтов на Украине

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    Песков призвал не сравнивать ситуацию с Telegram с блокировкой сайтов на Украине

    Песков призвал не сравнивать ситуацию с Telegram с блокировкой сайтов на Украине

    В Кремле не видят ничего общего между ограничением Telegram в России и блокированием российских сайтов на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, две этих ситуации отличаются «коренным образом».

    Песков призвал быть точнее в формулировках: в судебном решении говорится не о блокировке Telegram, а об ограничении доступа к нему.

    Дмитрий Песков: «Ограничение доступа не было самоцелью, собственно, никто не собирался запрещать (работу Telegram)».

    смотретьРоскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Роскомнадзор попросил суд заблокировать Telegram
    Ранее Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.

    В прошлом году Пётр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее блокировку российских сайтов и социальных сетей. Тогда Дмитрий Песков назвал это шагом, который нарушает «права людей на Украине на получение информации».

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