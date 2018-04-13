Песков призвал не сравнивать ситуацию с Telegram с блокировкой сайтов на Украине

В Кремле не видят ничего общего между ограничением Telegram в России и блокированием российских сайтов на Украине. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, две этих ситуации отличаются «коренным образом».
Песков призвал быть точнее в формулировках: в судебном решении говорится не о блокировке Telegram, а об ограничении доступа к нему.
Дмитрий Песков: «Ограничение доступа не было самоцелью, собственно, никто не собирался запрещать (работу Telegram)».
Ранее Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.
В прошлом году Пётр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее блокировку российских сайтов и социальных сетей. Тогда Дмитрий Песков назвал это шагом, который нарушает «права людей на Украине на получение информации».
Песков призвал быть точнее в формулировках: в судебном решении говорится не о блокировке Telegram, а об ограничении доступа к нему.
Дмитрий Песков: «Ограничение доступа не было самоцелью, собственно, никто не собирался запрещать (работу Telegram)».
Ранее Таганский суд Москвы принял решение об ограничении доступа к Telegram на территории России, удовлетворив тем самым иск Роскомнадзора. Юристы мессенджера уже заявили, что намерены обжаловать решение суда.
В прошлом году Пётр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее блокировку российских сайтов и социальных сетей. Тогда Дмитрий Песков назвал это шагом, который нарушает «права людей на Украине на получение информации».
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