Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Трутнев предложил создать офшор для всех российских компаний

    комментировать

    Трутнев предложил создать офшор для всех российских компаний

    Трутнев предложил создать офшор для всех российских компаний

    Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приветствовал идею создания офшора на острове Русский.

    Однако вместе с этим полпред предложил допускать в офшор не только компании, попавшие под санкции, но и весь заинтересованный бизнес. В качестве примера применения такой практики Трутнев привел США.

    Юрий Трутнев: «В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и неправильно, поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию».

    Трутнев при этом подчеркнул, что нужно просчитать все риски, в том числе связанные с уходом от налогов.

    Юрий Трутнев: «Но ничего страшного в создании таких территорий я не вижу. Риски надо рассматривать, но экономика страны должна отвечать ситуации в мире. Ситуация в мире изменилась, значит, и правила в экономике должны меняться».

    Разработка мер поддержки бизнесменов, попавших под новые американские санкции, обсуждалась на текущей неделе на заседании правительства. Российские власти, в частности, планируют создать для фигурантов черных списков аналоги офшоров.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru