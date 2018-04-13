Трутнев предложил создать офшор для всех российских компаний

Вице-премьер РФ, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев приветствовал идею создания офшора на острове Русский.
Однако вместе с этим полпред предложил допускать в офшор не только компании, попавшие под санкции, но и весь заинтересованный бизнес. В качестве примера применения такой практики Трутнев привел США.
Юрий Трутнев: «В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и неправильно, поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию».
Трутнев при этом подчеркнул, что нужно просчитать все риски, в том числе связанные с уходом от налогов.
Юрий Трутнев: «Но ничего страшного в создании таких территорий я не вижу. Риски надо рассматривать, но экономика страны должна отвечать ситуации в мире. Ситуация в мире изменилась, значит, и правила в экономике должны меняться».
Разработка мер поддержки бизнесменов, попавших под новые американские санкции, обсуждалась на текущей неделе на заседании правительства. Российские власти, в частности, планируют создать для фигурантов черных списков аналоги офшоров.
Юрий Трутнев: «В США есть офшорные территории, в целом ряде стран мира, которые себя считают развитыми, есть офшорные территории, а у нас нет. Это обидно и неправильно, поэтому нам не только для компаний, которые, к сожалению, столкнулись с санкциями, но и для всех российских компаний можно и нужно создавать офшорную территорию».
Трутнев при этом подчеркнул, что нужно просчитать все риски, в том числе связанные с уходом от налогов.
Юрий Трутнев: «Но ничего страшного в создании таких территорий я не вижу. Риски надо рассматривать, но экономика страны должна отвечать ситуации в мире. Ситуация в мире изменилась, значит, и правила в экономике должны меняться».
Разработка мер поддержки бизнесменов, попавших под новые американские санкции, обсуждалась на текущей неделе на заседании правительства. Российские власти, в частности, планируют создать для фигурантов черных списков аналоги офшоров.
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