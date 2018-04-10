В России предложили создать офшоры для попавших под санкции бизнесменов

Российские власти планируют создать аналоги офшоров для поддержки попавших под санкции бизнесменов.
О разработке мер поддержки бизнесменов, попавших под новые американские санкции, говорилось вчера на заседании правительства. Как пишут «Ведомости», речь идет о том, чтобы выделить в России две зоны со специальным режимом и признаками офшора — на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский.
Подобный проект обсуждался давно, но с введением новых санкций он стал более актуальным. Особый правовой режим позволит зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений, например, об участниках, можно будет не раскрывать. С помощью этих мер бизнес можно будет быстро перевести в Россию с сохранением структуры и без выплаты налогов с иностранных доходов. Примерно такой офшорный режим сейчас существует в американском штате Делавэр.
Напомним, в новый черный список США были включены 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний. После введения санкций акции компаний, включенных в список, резко потеряли в цене. Быстрее всех подешевели акции алюминиевой компании «Русал»: накануне они потеряли почти половину стоимости, компания оказалась под угрозой технического дефолта.
Подобный проект обсуждался давно, но с введением новых санкций он стал более актуальным. Особый правовой режим позволит зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений, например, об участниках, можно будет не раскрывать. С помощью этих мер бизнес можно будет быстро перевести в Россию с сохранением структуры и без выплаты налогов с иностранных доходов. Примерно такой офшорный режим сейчас существует в американском штате Делавэр.
Напомним, в новый черный список США были включены 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний. После введения санкций акции компаний, включенных в список, резко потеряли в цене. Быстрее всех подешевели акции алюминиевой компании «Русал»: накануне они потеряли почти половину стоимости, компания оказалась под угрозой технического дефолта.
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