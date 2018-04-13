Угроза войны из-за ролика в YouTube: кто и зачем распространяет фейки о химатаках в Сирии

На производстве фейков не раз ловили представителей «Белых касок». Именно эта организация распространила сведения о предполагаемой химатаке в Думе и многие другие сообщения об обстановке в Сирии — они позже оказались ложными, но политики уже успели принять судьбоносные решения.
Последствия предполагаемой химической атаки, в которой Запад обвинил сирийские власти, были сняты, как утверждают сирийские мятежники, 7 апреля в Думе. На кадрах кто-то куда-то бежит, другой кто-то его снимает. Могут ли достоверные сообщения пробиться сквозь такую информационную дымовую завесу?
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?»
Дональд Трамп грозит нанести по Сирии ракетный удар и называет Башара Асада животным — и все это на основе видео из YouTube. Такое уже было год назад, когда в ответ на предполагаемую химатаку в Хан-Шейхуне американские ВВС выпустили 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе. В Сирию эксперты тогда так и не приехали, опять — смотрели видео. Хотя известно, к чему приводят такие дистанционные экспертизы. Чего стоит история весьма странного ролика, который всплыл в Twitter на этой неделе после событий в Думе.
Некоторые пользователи решили, что на снятых кадрах детей учат притворяться, что они стали жертвами химатаки. Однако позже выяснилось, что ролик сняли еще в 2013 году, а на видео, как объясняют его создатели, что-то вроде спектакля в одной из сирийских школ, призванного наглядно продемонстрировать ужасы войны. А в ее условиях многое оказывается на деле не тем, чем кажется.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?»
Дональд Трамп грозит нанести по Сирии ракетный удар и называет Башара Асада животным — и все это на основе видео из YouTube. Такое уже было год назад, когда в ответ на предполагаемую химатаку в Хан-Шейхуне американские ВВС выпустили 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе. В Сирию эксперты тогда так и не приехали, опять — смотрели видео. Хотя известно, к чему приводят такие дистанционные экспертизы. Чего стоит история весьма странного ролика, который всплыл в Twitter на этой неделе после событий в Думе.
Некоторые пользователи решили, что на снятых кадрах детей учат притворяться, что они стали жертвами химатаки. Однако позже выяснилось, что ролик сняли еще в 2013 году, а на видео, как объясняют его создатели, что-то вроде спектакля в одной из сирийских школ, призванного наглядно продемонстрировать ужасы войны. А в ее условиях многое оказывается на деле не тем, чем кажется.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.
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