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    «Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» $15 миллиардов

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    «Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» $15 миллиардов

    «Нафтогаз» планирует взыскать с «Газпрома» $15 миллиардов

    «Нафтогаз» снова повысил ставки. Теперь украинская компания намерена взыскать с «Газпрома» 15 миллиардов долларов компенсации. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что это может стать существенным экономическим стимулом для российской компании продолжать транзит после 2019 года.

    В письме к премьеру-министру страны Владимиру Гройсману Коболев отметил, что право на пересмотр тарифа на транзит дает украинской стороне возможность обратиться за компенсацией, передают «Украинские новости» .

    Андрей Коболев, глава «Нафтогаза»: «Даже в случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны „Газпрома“, право на пересмотр дает возможность в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от „Газпрома“ из-за уплаты российской компанией в 2018–2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа. Кроме того, в случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов. По оценке компании, этоможет позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 млрд долларов».

    Напомним, «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом» после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего российскую компанию заплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым пояснил, что разрыв контрактов с «Нафтогазом» избавит от новых штрафов по транзиту через Украину, а сама процедура может занять полтора-два года.

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