Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген не может помешать реализации проекта «Северный поток — 2», но может ее замедлить, если не даст разрешение на прокладку трубопровода через свои воды.
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Ларс Лёкке Расмуссен, премьер-министр Дании: «У нас нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить, поскольку мы можем помешать прокладке труб у острова Борнхольм».
Расмуссен отметил, что этом случае газопровод пройдет через международные воды, что уже не будет требовать разрешения Дании, передает Ritzaus Bureau. Он также выразил мнение, что было бы правильно, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС.
Напомним, 12 апреля Финляндия выдала второе и окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В исключительной экономической зоне страны будет проложено почти 400 километров газопровода. В конце марта полный комплект разрешений был получен от Германии. Теперь дать согласие должны Швеция и Дания.
Расмуссен отметил, что этом случае газопровод пройдет через международные воды, что уже не будет требовать разрешения Дании, передает Ritzaus Bureau. Он также выразил мнение, что было бы правильно, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС.
Напомним, 12 апреля Финляндия выдала второе и окончательное разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В исключительной экономической зоне страны будет проложено почти 400 километров газопровода. В конце марта полный комплект разрешений был получен от Германии. Теперь дать согласие должны Швеция и Дания.
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