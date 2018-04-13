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    Владелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры. GPS, Курганская область, животные, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры

    Владелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры

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    Владелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры

    Владелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры

    Владелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры

      Курганская прокуратура извинилась перед Евгением Васильевым, который стал фигурантом уголовного дела из-за покупки GPS-трекера для слежки за собственной коровой. Такой финал стал неожиданностью. Некоторые юристы утверждают, что подобных извинений в истории российского правосудия еще не было.

      «Дело о корове с GPS», как его окрестили, после сюжета в Итогах дня, дошло до высоких кабинетов. Он нем говорили даже на ежегодной пресс-конференции президента. И вот, спустя почти три месяца, Евгений гордо демонстрирует письмо, в котором сам прокурор приносит «официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности». В документе также указано, что фермер имеет право на компенсацию.

      Евгений, в свою очередь, извинения прокуратуры принял и заявил, что все моральные издержки прокурорам прощает. Да и некогда ему ходить по судам в разгар посевной.

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