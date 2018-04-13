Владелец коровы со «шпионским» трекером принял извинения прокуратуры

Курганская прокуратура извинилась перед Евгением Васильевым, который стал фигурантом уголовного дела
из-за покупки GPS-трекера для слежки за собственной коровой. Такой финал стал неожиданностью. Некоторые юристы утверждают, что подобных извинений в истории российского правосудия еще не было.
«Дело о корове с GPS», как его окрестили, после сюжета в Итогах дня, дошло до высоких кабинетов. Он нем говорили даже на ежегодной пресс-конференции президента. И вот, спустя почти три месяца, Евгений гордо демонстрирует письмо, в котором сам прокурор приносит «официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности». В документе также указано, что фермер имеет право на компенсацию.
Евгений, в свою очередь, извинения прокуратуры принял и заявил, что все моральные издержки прокурорам прощает. Да и некогда ему ходить по судам в разгар посевной.
Евгений, в свою очередь, извинения прокуратуры принял и заявил, что все моральные издержки прокурорам прощает. Да и некогда ему ходить по судам в разгар посевной.
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