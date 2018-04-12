Майк Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, выступает за усиление антироссийских санкций. Об этом он заявил на слушаниях в комитете по международным делам сената.
По его мнению, президент России Владимир Путин «не прочувствовал послание в полной мере». В связи с этим, считает Помпео, санкции должны быть расширены, сообщает AP.
В ходе слушаний он раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и выступил против его реализации.
Майк Помпео: «Я с нетерпением ожидаю участия в дискуссиях по поводу „Северного потока — 2“, чтобы быть уверенным в том, что этому трубопроводу есть альтернатива, которая будет в интересах Запада, а не в интересах Владимира Путина».
Также Помпео заявил, что поддерживает планы поставок Киеву летального оружия. Он добавил, что не признает воссоединение Крыма с Россией и будет «бороться» за то, чтобы в США не признали законность данного события.
Ранее Майк Помпео заявил, что конфликт между США и Россией вызван «плохим поведением» РФ. В случае утверждения госсекретарем он пообещал перезапустить политику сдерживания в отношении России.
Как сообщалось, перед началом слушаний около 10 человек в розовой одежде устроили Помпео митинг-встречу. Они держали в руках антивоенные плакаты и выкрикивали лозунги: «Нет Помпео!», «Нет новой войне!», «Остановим Помпео!».
В ходе слушаний он раскритиковал проект газопровода «Северный поток — 2» и выступил против его реализации.
Майк Помпео: «Я с нетерпением ожидаю участия в дискуссиях по поводу „Северного потока — 2“, чтобы быть уверенным в том, что этому трубопроводу есть альтернатива, которая будет в интересах Запада, а не в интересах Владимира Путина».
Также Помпео заявил, что поддерживает планы поставок Киеву летального оружия. Он добавил, что не признает воссоединение Крыма с Россией и будет «бороться» за то, чтобы в США не признали законность данного события.
Ранее Майк Помпео заявил, что конфликт между США и Россией вызван «плохим поведением» РФ. В случае утверждения госсекретарем он пообещал перезапустить политику сдерживания в отношении России.
Как сообщалось, перед началом слушаний около 10 человек в розовой одежде устроили Помпео митинг-встречу. Они держали в руках антивоенные плакаты и выкрикивали лозунги: «Нет Помпео!», «Нет новой войне!», «Остановим Помпео!».
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