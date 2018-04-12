Помпео пообещал продолжить политику сдерживания России на посту госсекретаря

Кандидат в госсекретари США Майк Помпео сообщил, что конфликт между США и Россией вызван «плохим поведением» России. Это заявление
экс-директор ЦРУ сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
Майк Помпео: «Исторический конфликт между США и СССР, а теперь Россией вызван плохим поведением России».
Также Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил, что Госдепартамент под его руководством будет проводить новую политику, направленную на сдерживание России, сообщает «Интерфакс».
Майк Помпео: «Я осознаю, какую угрозу для США представляет Россия. И если меня утвердят на пост государственного секретаря, я могу вас заверить, что эта администрация продолжит, как и в последние 15 месяцев, предпринимать реальные действия, чтобы перезагрузить политику сдерживания России».
Комитет сената США по иностранным делам рассматривает в четверг кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США. Его предшественник Рекс Тиллерсон, проработав на этом посту чуть более года, был отправлен в отставку в середине марта. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства временно исполняет Джон Салливан.
Также Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил, что Госдепартамент под его руководством будет проводить новую политику, направленную на сдерживание России, сообщает «Интерфакс».
Майк Помпео: «Я осознаю, какую угрозу для США представляет Россия. И если меня утвердят на пост государственного секретаря, я могу вас заверить, что эта администрация продолжит, как и в последние 15 месяцев, предпринимать реальные действия, чтобы перезагрузить политику сдерживания России».
Комитет сената США по иностранным делам рассматривает в четверг кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США. Его предшественник Рекс Тиллерсон, проработав на этом посту чуть более года, был отправлен в отставку в середине марта. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства временно исполняет Джон Салливан.
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