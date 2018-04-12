Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    Помпео пообещал продолжить политику сдерживания России на посту госсекретаря

    5 комментариев
    Помпео пообещал продолжить политику сдерживания России на посту госсекретаря

    Помпео пообещал продолжить политику сдерживания России на посту госсекретаря

    Помпео пообещал продолжить политику сдерживания России на посту госсекретаря

    Кандидат в госсекретари США Майк Помпео сообщил, что конфликт между США и Россией вызван «плохим поведением» России. Это заявление экс-директор ЦРУ сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

    Майк Помпео: «Исторический конфликт между США и СССР, а теперь Россией вызван плохим поведением России».

    Также Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря США, заявил, что Госдепартамент под его руководством будет проводить новую политику, направленную на сдерживание России, сообщает «Интерфакс».

    Майк Помпео: «Я осознаю, какую угрозу для США представляет Россия. И если меня утвердят на пост государственного секретаря, я могу вас заверить, что эта администрация продолжит, как и в последние 15 месяцев, предпринимать реальные действия, чтобы перезагрузить политику сдерживания России».

    смотретьТрамп меняет правила: эксперты объяснили назначение нового госсекретаря США
    Трамп меняет правила: эксперты объяснили назначение нового госсекретаря США
    Комитет сената США по иностранным делам рассматривает в четверг кандидатуру Помпео на должность госсекретаря США. Его предшественник Рекс Тиллерсон, проработав на этом посту чуть более года, был отправлен в отставку в середине марта. Пока обязанности главы внешнеполитического ведомства временно исполняет Джон Салливан.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru