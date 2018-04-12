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Морские дьяволы. Смерч 16+
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    Помпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!». Госдепартамент США, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПомпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!»

    Помпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!»

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    Помпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!»

    Помпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!»

    Помпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!»

      Сегодня в сенате США рассматривают кандидатуру Майка Помпео на пост главного американского дипломата. Помпео считает, что в должности госсекретаря он не станет сторонником мягкой политики в отношении России.

      Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, вопросы о России были ключевыми на слушаниях в конгрессе.

      Перед началом слушаний около 10 человек в розовой одежде устроили Помпео митинг-встречу. Они держали в руках антивоенные плакаты и выкрикивали лозунги: «Нет Помпео!», «Нет новой войне!», «Остановим Помпео!».

      Дело в том, что Майка Помпео считают одним из вашингтонских ястребов, сторонником жесткого курса США по отношению к соперникам. Сегодня он подтвердил жесткий курс в отношении России.

      Подробности — в видеоматериале.

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