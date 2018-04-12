Помпео в сенате встретили розовые человечки с криками «Нет войне!»

Сегодня в сенате США рассматривают кандидатуру Майка Помпео на пост главного американского дипломата. Помпео считает, что в должности госсекретаря он не станет сторонником мягкой политики в отношении России.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, вопросы о России были ключевыми на слушаниях в конгрессе.
Перед началом слушаний около 10 человек в розовой одежде устроили Помпео митинг-встречу. Они держали в руках антивоенные плакаты и выкрикивали лозунги: «Нет Помпео!», «Нет новой войне!», «Остановим Помпео!».
Дело в том, что Майка Помпео считают одним из вашингтонских ястребов, сторонником жесткого курса США по отношению к соперникам. Сегодня он подтвердил жесткий курс в отношении России.
Подробности — в видеоматериале.
Перед началом слушаний около 10 человек в розовой одежде устроили Помпео митинг-встречу. Они держали в руках антивоенные плакаты и выкрикивали лозунги: «Нет Помпео!», «Нет новой войне!», «Остановим Помпео!».
Дело в том, что Майка Помпео считают одним из вашингтонских ястребов, сторонником жесткого курса США по отношению к соперникам. Сегодня он подтвердил жесткий курс в отношении России.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии