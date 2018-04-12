Захарова: США угрожают Сирии на основе фейков

США угрожают применить силу против Сирии, основываясь на фейковых сообщениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, которые грозят крайне опасной эскалацией. При этом обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска, но и в адрес России, которая якобы защищает режим Асада и, соответственно, «разделяет ответственность за его преступления».
Мария Захарова: «Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?»
При этом она подчеркнула, что угрозы применения силы в отношении Сирии со стороны США и Франции являются нарушением устава ООН.
США и ряд западных стран обвиняют режим Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии. По его словам, удар может быть нанесен как «очень скоро», так и «совсем не скоро».
Мария Захарова: «Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего?»
При этом она подчеркнула, что угрозы применения силы в отношении Сирии со стороны США и Франции являются нарушением устава ООН.
США и ряд западных стран обвиняют режим Башара Асада в применении химического оружия в городе Дума. 11 апреля американский президент заявил, что России надо быть готовой к отражению атаки в Сирии, которая будет осуществлена с помощью «новых» ракет. В ответ Москва предупредила Вашингтон о том, что в случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл сроков удара по Сирии. По его словам, удар может быть нанесен как «очень скоро», так и «совсем не скоро».
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