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    Помпео объявит о завершении мягкой политики в отношении РФ

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    Помпео объявит о завершении мягкой политики в отношении РФ

    Помпео объявит о завершении мягкой политики в отношении РФ

    Кандидат в госсекретари Майк Помпео заявит в сенате США о завершении мягкой политики в отношении России.

    Майк Помпео, кандидатура которого рассматривается на пост госсекретаря, расскажет в четверг сенаторам, что мягкая политика США в отношении России «миновала».

    Белый дом распространил выдержки из текста будущего выступления Помпео. В них говорится, что «Россия продолжает проводить агрессивную политику, что обусловлено годами мягких отношений к ее действиям». «Отныне этому положен конец», — говорится в сообщении Помпео.

    Комитет сената США по иностранным делам рассмотрит в четверг кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря США.

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