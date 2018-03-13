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    Трамп назвал главные задачи нового госсекретаря США

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    Трамп назвал главные задачи нового госсекретаря США

    Трамп назвал главные задачи нового госсекретаря США

    Трамп назвал главные задачи нового госсекретаря США
  • Фото: Associated Press © 2018, J. Scott Applewhite

    • Майк Помпео на посту госсекретаря США продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире, заявил Дональд Трамп, комментируя кадровые перестановки в Госдепе. Его речь транслировал телеканал CNN.

    Трамп подчеркнул, что хорошо изучил Помпео за последние 14 месяцев и не сомневается, что тот справится с ролью госсекретаря в столь критически важный момент, учитывая его военный опыт. По словам президента США, они с Помпео «всегда на одной волне».

    Дональд Трамп, президент США: «Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова».

    Трамп также добавил, что работу Помпео в должности директора ЦРУ одобряют обе партии в конгрессе, и призвал сенат утвердить его кандидатуру.


    Что касается Рекса Тиллерсона, уволенного с поста госсекретаря, то, по мнению Трампа, тот теперь «будет намного счастливее».

    Дональд Трамп: «Я желаю Рексу Тиллерсону всего хорошего. Я очень ценю его приверженность делу и его работу. Он хороший человек. Мы с ним неплохо ладили, но расходились по некоторым вопросам».


    При этом телеканал NBC со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что Тиллерсон не говорил с президентом и не знает о причинах своей отставки.

    смотретьТрамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США
    Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США
    О кадровых перестановках в Госдепе и ЦРУ Трамп объявил в своем Twitter. Директором разведуправления впервые в истории США станет женщина — Джина Хаспел, до этого занимавшая пост заместителя главы ведомства.

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