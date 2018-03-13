Трамп назвал главные задачи нового госсекретаря США

Майк Помпео на посту госсекретаря США продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире, заявил Дональд Трамп, комментируя кадровые перестановки в Госдепе. Его речь транслировал телеканал CNN.
Трамп подчеркнул, что хорошо изучил Помпео за последние 14 месяцев и не сомневается, что тот справится с ролью госсекретаря в столь критически важный момент, учитывая его военный опыт. По словам президента США, они с Помпео «всегда на одной волне».
Дональд Трамп, президент США: «Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова».
Трамп также добавил, что работу Помпео в должности директора ЦРУ одобряют обе партии в конгрессе, и призвал сенат утвердить его кандидатуру.
Что касается Рекса Тиллерсона, уволенного с поста госсекретаря, то, по мнению Трампа, тот теперь «будет намного счастливее».
Дональд Трамп: «Я желаю Рексу Тиллерсону всего хорошего. Я очень ценю его приверженность делу и его работу. Он хороший человек. Мы с ним неплохо ладили, но расходились по некоторым вопросам».
При этом телеканал NBC со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что Тиллерсон не говорил с президентом и не знает о причинах своей отставки.
О кадровых перестановках в Госдепе и ЦРУ Трамп объявил в своем Twitter. Директором разведуправления впервые в истории США станет женщина — Джина Хаспел, до этого занимавшая пост заместителя главы ведомства.
Дональд Трамп, президент США: «Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова».
Трамп также добавил, что работу Помпео в должности директора ЦРУ одобряют обе партии в конгрессе, и призвал сенат утвердить его кандидатуру.
President Trump commends Mike Pompeo, his choice to succeed Rex Tillerson as secretary of state: «Tremendous energy, tremendous intellect, we’re always on the same wavelength» https://t.co/KYhHiS6C7A pic.twitter.com/8yL2LDVQ3H— CNN (@CNN) March 13, 2018
Что касается Рекса Тиллерсона, уволенного с поста госсекретаря, то, по мнению Трампа, тот теперь «будет намного счастливее».
Дональд Трамп: «Я желаю Рексу Тиллерсону всего хорошего. Я очень ценю его приверженность делу и его работу. Он хороший человек. Мы с ним неплохо ладили, но расходились по некоторым вопросам».
President Trump: «I wish Rex Tillerson well… I very much appreciate his commitment and his service and I wish him well. He’s a good man… We got along actually quite well but we disagreed on things.» https://t.co/TYsY77tQUx pic.twitter.com/S1AH8OhWBy— CNN (@CNN) March 13, 2018
При этом телеканал NBC со ссылкой на представителя Госдепа сообщил, что Тиллерсон не говорил с президентом и не знает о причинах своей отставки.
О кадровых перестановках в Госдепе и ЦРУ Трамп объявил в своем Twitter. Директором разведуправления впервые в истории США станет женщина — Джина Хаспел, до этого занимавшая пост заместителя главы ведомства.
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