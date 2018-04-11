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    «С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии. НТВ, Сирия, журналистика, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии

    «С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии

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    «С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии

    «С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии

    «С нами всё хорошо»: корреспондент НТВ — о нападении на журналистов в Сирии

      В результате сегодняшнего обстрела в сирийской Думе пострадали корреспондент нашего телеканала Алексей Ивлиев и операторы телеканалов «Россия-1» и «Звезда».

      По словам Алексея, журналисты сопровождали подразделения российской военной полиции, которые сейчас заходят в Думу. Напомним, город в эти дни покидают боевики, этот процесс должен завершиться в ближайшие дни. Военной полиции предстоит обеспечить порядок в городе.

      Кто-то из оставшихся боевиков начал стрелять в сторону автобуса с репортерами, ранив Алексея и двух его коллег.

      Ивлиев рассказал, что опасений за жизнь и здоровье раненых нет — у всех легкие проникающие осколочные ранения. Врачи в госпитале Дамаска уже извлекли осколки и зашили раны.

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