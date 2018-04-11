В результате сегодняшнего обстрела в сирийской Думе пострадали корреспондент нашего телеканала Алексей Ивлиев и операторы телеканалов
«Россия-1» и «Звезда».
По словам Алексея, журналисты сопровождали подразделения российской военной полиции, которые сейчас заходят в Думу. Напомним, город в эти дни покидают боевики, этот процесс должен завершиться в ближайшие дни. Военной полиции предстоит обеспечить порядок в городе.
Кто-то из оставшихся боевиков начал стрелять в сторону автобуса с репортерами, ранив Алексея и двух его коллег.
Ивлиев рассказал, что опасений за жизнь и здоровье раненых нет — у всех легкие проникающие осколочные ранения. Врачи в госпитале Дамаска уже извлекли осколки и зашили раны.
Кто-то из оставшихся боевиков начал стрелять в сторону автобуса с репортерами, ранив Алексея и двух его коллег.
Ивлиев рассказал, что опасений за жизнь и здоровье раненых нет — у всех легкие проникающие осколочные ранения. Врачи в госпитале Дамаска уже извлекли осколки и зашили раны.
Комментарии