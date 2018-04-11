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    «Хорошо, что все легли на пол»: очевидец рассказал об обстреле российских журналистов в Сирии. журналистика, НТВ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Хорошо, что все легли на пол»: очевидец рассказал об обстреле российских журналистов в Сирии

    «Хорошо, что все легли на пол»: очевидец рассказал об обстреле российских журналистов в Сирии

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    «Хорошо, что все легли на пол»: очевидец рассказал об обстреле российских журналистов в Сирии

    «Хорошо, что все легли на пол»: очевидец рассказал об обстреле российских журналистов в Сирии

    «Хорошо, что все легли на пол»: очевидец рассказал об обстреле российских журналистов в Сирии

      Военный корреспондент рассказал подробности сегодняшнего обстрела автобуса в сирийской Думе. В результате были ранены корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и операторы телеканалов «Россия-1» и «Звезда».

      Валентин Трушнин, корреспондент «РЕН ТВ»: «Мирные жители братаются, фотографируются с военными, всё хорошо… Погрузились в автобус — раздается очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Прибежали боевики, разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг. Флаг сорвали. Мирные жители в этот момент начинают бросать в боевиков камнями. В одного из боевиков попадают камнем, и он вот так вот веером стреляет куда попало и попадает в наш автобус».

      Несколько пуль попало в борт автобуса, ранив журналистов, одна разорвала колесо. Пули также попали в капот и в лобовое стекло.

      Валентин Трушнин: «Мы оттуда умытываем на ободах. Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда началась стрельба».

      Журналисты российских СМИ попали под обстрел сегодня после съемок в сирийском городе Гута.

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