В Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

Алексей уже связался с редакцией и сообщил, что ранения легкие — пострадали ноги. Журналиста отправили в госпиталь.

16235 журналистика

НТВ

Сирия

Автобус с журналистами был обстрелян, когда они возвращались после съемок в городе Дума. Также пострадали операторы телеканалов «Россия-1» и «Звезда» Михаил Виткин и Владислав Додонов, у них также легкие ранения ног.



Помимо Ивлиева, легкие ранения ног получили операторы «России-1» Михаил Виткин и «Звезды» Владислав Додонов. Угрозы жизни журналистов нет.



Город Дума, в котором шли сегодняшние съемки, — тот самый, в котором недавно якобы произошла химическая атака на мирных жителей. Запад обвинил в ней правительственные войска Сирии, президент США пообещал нанести удар по Сирии. Российские специалисты никаких следов химатаки не нашли.



Алексей Ивлиев — корреспондент Службы информации НТВ с ноября 1993 года. За четыре года со дня начала палестинской «интифады» за его спиной 26 командировок в Израиль. В 2010 году Алексей получил престижную награду международного конкурса журналистов «Лучший в профессии».