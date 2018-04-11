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    В Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. журналистика, НТВ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

    В Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

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    В Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

    В Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

    В Сирии ранен корреспондент НТВ Алексей Ивлиев

      Алексей уже связался с редакцией и сообщил, что ранения легкие — пострадали ноги. Журналиста отправили в госпиталь.

      Автобус с журналистами был обстрелян, когда они возвращались после съемок в городе Дума. Также пострадали операторы телеканалов «Россия-1» и «Звезда» Михаил Виткин и Владислав Додонов, у них также легкие ранения ног.

      Помимо Ивлиева, легкие ранения ног получили операторы «России-1» Михаил Виткин и «Звезды» Владислав Додонов. Угрозы жизни журналистов нет.

      Город Дума, в котором шли сегодняшние съемки, — тот самый, в котором недавно якобы произошла химическая атака на мирных жителей. Запад обвинил в ней правительственные войска Сирии, президент США пообещал нанести удар по Сирии. Российские специалисты никаких следов химатаки не нашли.

      Алексей Ивлиев — корреспондент Службы информации НТВ с ноября 1993 года. За четыре года со дня начала палестинской «интифады» за его спиной 26 командировок в Израиль. В 2010 году Алексей получил престижную награду международного конкурса журналистов «Лучший в профессии».

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