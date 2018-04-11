Из сирийской Думы за сутки вышли почти 4 тысячи боевиков и членов их семей

Минобороны РФ сообщает о перевезенных из сирийской Думы на север провинции Алеппо почти 4 тысячах боевиков и членов.
По информации российского военного ведомства, обстановка в Думе стабилизируется, боевые действия не ведутся уже четвертые сутки.
Из сообщения Минобороны РФ: «За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска „Мухайям Аль-Вафедин“ было выведено 3916 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо».
На протяжении всего маршрута безопасность покинувших Думу экстремистов обеспечивали сирийские полицейские при содействии российского центра по примирению враждующих сторон. Также колонны автобусов сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца, передает «Интерфакс».
Сообщается, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джейш аль-Ислам» при выходе из Думы сдали более 400 единиц оружия.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению в Сирии: «В ходе вывода вооруженной группировки „Джейш аль-Ислам“ из города Думы российскому центру по примирению враждующих сторон было сдано более 400 единиц среднего вооружения, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы».
За все время работы гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 165 тысяч сирийцев.
Из сообщения Минобороны РФ: «За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска „Мухайям Аль-Вафедин“ было выведено 3916 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо».
На протяжении всего маршрута безопасность покинувших Думу экстремистов обеспечивали сирийские полицейские при содействии российского центра по примирению враждующих сторон. Также колонны автобусов сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца, передает «Интерфакс».
Сообщается, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джейш аль-Ислам» при выходе из Думы сдали более 400 единиц оружия.
Юрий Евтушенко, начальник российского центра по примирению в Сирии: «В ходе вывода вооруженной группировки „Джейш аль-Ислам“ из города Думы российскому центру по примирению враждующих сторон было сдано более 400 единиц среднего вооружения, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы».
За все время работы гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 165 тысяч сирийцев.
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