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    Песков назвал падение курса рубля эмоциональным проявлением

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    Песков назвал падение курса рубля эмоциональным проявлением

    Песков назвал падение курса рубля эмоциональным проявлением

    Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал резкое падение курса рубля.

    По словам Дмитрия Пескова, падение национальной валюты вызвано эмоциями и «„спекулятивными проявлениями“.

    При этом Песков подчеркнул, что российская финансовая система имеет достаточный запас прочности, а в ситуации с курсом национальной валюты необходима спокойная и трезвая оценка.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации».

    смотретьЕвро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года
    Евро вырос до 80 рублей впервые с марта 2016 года
    Отметим, что рубль продолжает обновлять годовые минимумы уже третий день подряд. Сегодня утром евро впервые с марта 2016 года превысил отметку в 80 рублей. Доллар же поднялся в цене выше 64 рублей.

    Так российский рынок отреагировал на расширении антироссийских санкций — в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и связанные с ними компании. Также на рубль давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ситуации в Сирии.

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