Песков назвал падение курса рубля эмоциональным проявлением

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал резкое падение курса рубля.
По словам Дмитрия Пескова, падение национальной валюты вызвано эмоциями и «„спекулятивными проявлениями“.
При этом Песков подчеркнул, что российская финансовая система имеет достаточный запас прочности, а в ситуации с курсом национальной валюты необходима спокойная и трезвая оценка.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации».
Отметим, что рубль продолжает обновлять годовые минимумы уже третий день подряд. Сегодня утром евро впервые с марта 2016 года превысил отметку в 80 рублей. Доллар же поднялся в цене выше 64 рублей.
Так российский рынок отреагировал на расширении антироссийских санкций — в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и связанные с ними компании. Также на рубль давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ситуации в Сирии.
При этом Песков подчеркнул, что российская финансовая система имеет достаточный запас прочности, а в ситуации с курсом национальной валюты необходима спокойная и трезвая оценка.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: В Кремле на это (падение курса рубля) реагируют как на эмоциональные проявления, может быть, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации».
Отметим, что рубль продолжает обновлять годовые минимумы уже третий день подряд. Сегодня утром евро впервые с марта 2016 года превысил отметку в 80 рублей. Доллар же поднялся в цене выше 64 рублей.
Так российский рынок отреагировал на расширении антироссийских санкций — в черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и связанные с ними компании. Также на рубль давит геополитическая напряженность, а именно эскалация ситуации в Сирии.
Комментарии