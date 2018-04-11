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    Иск Роскомнадзора о блокировке Telegram суд принял к рассмотрению

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Иск Роскомнадзора о блокировке Telegram суд принял к рассмотрению

    Иск Роскомнадзора о блокировке Telegram суд принял к рассмотрению

    Иск Роскомнадзора о блокировке Telegram суд принял к рассмотрению
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • Таганским судом Москвы принят к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

    Как передает РИА Новости, карточка дела появилась в базе суда. В ней говорится о том, что дело зарегистрировано, но не указан ответчик. При этом в пресс-службе суда подтвердили, что речь идет об иске о блокировке Telegram.

    Сообщается, что иск подан в порядке гражданского судопроизводства, дело расписано судье Юлии Смолиной. По информации ТАСС, 12 апреля суд проведет досудебную подготовку по иску о блокировке мессенджера Telegram.

    Юлия Сухинина, пресс-секретарь суда: «Дело по заявлению Роскомнадзора к Telegram назначено к рассмотрению. Досудебная подготовка назначена на 12 апреля 2018 года в 10:00 по Москве».

    Ровно неделю назад, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором руководству Telegram. За это время представители мессенджера должны были предоставить ФСБ ключей шифрования.

    По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невозможности выполнения этого требования по техническим причинам.

    смотретьРоскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram
    Исковое заявление об ограничении доступа к Telegram в России было подано в Таганский районный суд Москвы. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.

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