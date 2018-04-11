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    Совфед: Россия ответит незамедлительно, если в Сирии пострадают ее военные

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    Совфед: Россия ответит незамедлительно, если в Сирии пострадают ее военные

    Совфед: Россия ответит незамедлительно, если в Сирии пострадают ее военные

    Если при возможных ударах США по Сирии пострадают российские военные, которые там находятся, Россия ответит незамедлительно.

    Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

    Евгений Серебренников: «Как уже отмечало руководство Минобороны, российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе находятся под серьезной защитой. Вместе с тем мы рассчитываем, что в случае ударов США, если они последуют, жизнь наших военнослужащих не будет поставлена под угрозу. Думаю, США это понимают и не допустят это, поскольку, как уже говорил начальник Генштаба РФ, в этом случае ответ России будет незамедлительным».

    Ранее в СМИ появилась информация, что к сирийским берегам направляются два американских корабля — «Дональд Кук» и «Портер», на борту которых размещены несколько десятков крылатых ракет «Томагавк».

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    О выдвижении авианосной группы стало известно на фоне сообщений о применении химоружия в сирийской Думе. Запад обвинил в случившемся официальный Дамаск, который, как и Москва, эти обвинения отвергает.

    Вашингтон заявил, что изучают возможность «военного ответа» на действия сирийских властей, а Дональд Трамп в понедельник сообщил, что в ближайшие 48 часов примет решение о военном ответе Дамаску. Россия предупредила Америку, что начало боевых действий может привести к самым тяжелым последствиям.

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