СК РФ: при крушении вертолета в Хабаровске никто не выжил

Следователи подтвердили гибель 6 человек в результате авиакатастрофы в Хабаровске, где совершил жесткую посадку вертолет
Ми-8.
В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили гибель шести человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который разбился сегодня в районе Антенной улицы в Хабаровске. В СК РФ сообщили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет,
Сообщение пресс-службы Дальневосточного следственного управление на транспорте СК РФ: «По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования».
В СКР также сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
В региональном управлении МЧС сообщили, что к ликвидации последствий происшествия привлечены более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Сейчас пожар на месте крушения вертолета уже потушен. Район происшествия оцеплен.
В районе происшествия идет дождь, туман, низкая облачность, видимость ограничена. А в соцсетях появились первые кадры с места происшествия.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая около 11 часов по местному времени. Спасатели сообщили, что здания на земле не получили разрушений.
Сообщение пресс-службы Дальневосточного следственного управление на транспорте СК РФ: «По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования».
В СКР также сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
В региональном управлении МЧС сообщили, что к ликвидации последствий происшествия привлечены более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Сейчас пожар на месте крушения вертолета уже потушен. Район происшествия оцеплен.
В районе происшествия идет дождь, туман, низкая облачность, видимость ограничена. А в соцсетях появились первые кадры с места происшествия.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая около 11 часов по местному времени. Спасатели сообщили, что здания на земле не получили разрушений.
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