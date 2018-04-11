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    СК РФ: при крушении вертолета в Хабаровске никто не выжил

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    • Кадры из видео grad201 / instagram.com
    СК РФ: при крушении вертолета в Хабаровске никто не выжил

    СК РФ: при крушении вертолета в Хабаровске никто не выжил

    СК РФ: при крушении вертолета в Хабаровске никто не выжил
  • Кадры из видео grad201 / instagram.com

    • Следователи подтвердили гибель 6 человек в результате авиакатастрофы в Хабаровске, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

    В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили гибель шести человек, находившихся на борту вертолета Ми-8, который разбился сегодня в районе Антенной улицы в Хабаровске. В СК РФ сообщили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет,

    Сообщение пресс-службы Дальневосточного следственного управление на транспорте СК РФ: «По данным следствия, на борту находились члены экипажа в количестве шести человек. В результате крушения выживших нет. Следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования».

    В СКР также сообщили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

    В региональном управлении МЧС сообщили, что к ликвидации последствий происшествия привлечены более 170 человек и свыше 50 единиц техники. Сейчас пожар на месте крушения вертолета уже потушен. Район происшествия оцеплен.

    смотретьПоявились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске
    В районе происшествия идет дождь, туман, низкая облачность, видимость ограничена. А в соцсетях появились первые кадры с места происшествия.

    Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 разбился на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая около 11 часов по местному времени. Спасатели сообщили, что здания на земле не получили разрушений.

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