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    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске. Хабаровск, Хабаровский край, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске

    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске

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    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске

    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске

    Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске

      В соцсетях появились первые кадры с места авиакатастрофы в Хабаровске, где разбился вертолет.

      В соцсетях появились первые кадры с места происшествия. На них видно место падения вертолета и поднимающиеся над ним клубы густого дыма. Также заметно, что в районе происшествия низкая облачность и густой туман. Сейчас в Хабаровске идет дождь. Порывы ветра достигают 12 метров в секунду, передает ТАСС.

      Пока нет официально подтвержденной информации о судьбе экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на пустыре в Хабаровске. По неподтвержденным данным, на борту вертолета авиакомпании «Восток» находились 6 человек. В авиакомпании не смогли сообщить о состоянии людей, находившихся на борту вертолета. Руководство авиакомпании «Восток» выехало на место авиакатастрофы, пишет РИА Новости.

      Ранее в Следственном комитете и МЧС сообщили, что в результате падения вертолета на одну из улиц Хабаровска погибли люди. Известно, что Ми-8 совершил жесткую посадку что в районе улиц Антенная — Хирургическая. Спасатели сообщили, что здания на земле не получили разрушений.

      На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прибыли пожарные и врачи. Ведутся следственные действия.

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