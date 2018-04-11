Появились первые кадры с места крушения вертолета в Хабаровске

В соцсетях появились первые кадры с места авиакатастрофы в Хабаровске, где разбился вертолет.
В соцсетях появились первые кадры с места происшествия. На них видно место падения вертолета и поднимающиеся над ним клубы густого дыма. Также заметно, что в районе происшествия низкая облачность и густой туман. Сейчас в Хабаровске идет дождь. Порывы ветра достигают 12 метров в секунду, передает ТАСС.
Пока нет официально подтвержденной информации о судьбе экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на пустыре в Хабаровске. По неподтвержденным данным, на борту вертолета авиакомпании «Восток» находились 6 человек. В авиакомпании не смогли сообщить о состоянии людей, находившихся на борту вертолета. Руководство авиакомпании «Восток» выехало на место авиакатастрофы, пишет РИА Новости.
Ранее в Следственном комитете и МЧС сообщили, что в результате падения вертолета на одну из улиц Хабаровска погибли люди. Известно, что Ми-8 совершил жесткую посадку что в районе улиц Антенная — Хирургическая. Спасатели сообщили, что здания на земле не получили разрушений.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прибыли пожарные и врачи. Ведутся следственные действия.
Пока нет официально подтвержденной информации о судьбе экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на пустыре в Хабаровске. По неподтвержденным данным, на борту вертолета авиакомпании «Восток» находились 6 человек. В авиакомпании не смогли сообщить о состоянии людей, находившихся на борту вертолета. Руководство авиакомпании «Восток» выехало на место авиакатастрофы, пишет РИА Новости.
Ранее в Следственном комитете и МЧС сообщили, что в результате падения вертолета на одну из улиц Хабаровска погибли люди. Известно, что Ми-8 совершил жесткую посадку что в районе улиц Антенная — Хирургическая. Спасатели сообщили, что здания на земле не получили разрушений.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прибыли пожарные и врачи. Ведутся следственные действия.
Комментарии