Эксперты рекомендуют не паниковать из-за колебаний курса валют

В России прозвучали слова «черный вторник для рубля». Так резко официальные курсы доллара и евро не росли уже года три: на четыре и пять рублей соответственно в плюс за сутки.
Американская валюта на сайте Центробанка на среду стоит более 62 рублей, евро — почти 77. А в обменниках во вторник евро продавали по 78,8, а доллар по 63.9.
То, что происходит на валютном рынке, — следствие расширения санкционного списка США, куда в минувшую пятницу попали еще 38 российских бизнесменов, государственных деятелей и компаний.
Накануне рухнули Мосбиржа и фондовый рынок, и курс валют на эту ситуацию не мог не среагировать. Центробанк успокаивает: российской экономике нужно время на адаптацию, и все постепенно стабилизируется. А вот в Минтруде РФ не исключили, что всё это негативно скажется на рынке занятости. Естественно, что люди нервничают. Скачки курса никого не оставляют равнодушными. Что будет с накоплениями? С зарплатами? Что делать: покупать валюту или, наоборот, продавать? Ведущие российские экономисты советуют: если вы простой обыватель, лучше не паниковать.
Иван Антропов, заместитель директора института актуальной экономики: «В самое ближайшее время возможны некоторые откаты, укрепление рубля. Но незначительные. Может быть, рубль опустится до 61 рубля, евро до 75 рублей. Но это кратковременная тенденция».
Сергей Хестанов, доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС: «Чем на больший срок человек хочет отложить деньги, тем больший резон смотреть в сторону валюты. Те, кто копит на год-два, для них альтернативы валюте нет. Тем, кто сберегает на короткий срок, на несколько месяцев, чаще всего менять рубль на валюту бессмысленно: обмен сначала в одну, потом в другую сторону стоит денег. И можно на этих расходах потерять больше, чем выиграть на валютном курсе».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
То, что происходит на валютном рынке, — следствие расширения санкционного списка США, куда в минувшую пятницу попали еще 38 российских бизнесменов, государственных деятелей и компаний.
Накануне рухнули Мосбиржа и фондовый рынок, и курс валют на эту ситуацию не мог не среагировать. Центробанк успокаивает: российской экономике нужно время на адаптацию, и все постепенно стабилизируется. А вот в Минтруде РФ не исключили, что всё это негативно скажется на рынке занятости. Естественно, что люди нервничают. Скачки курса никого не оставляют равнодушными. Что будет с накоплениями? С зарплатами? Что делать: покупать валюту или, наоборот, продавать? Ведущие российские экономисты советуют: если вы простой обыватель, лучше не паниковать.
Иван Антропов, заместитель директора института актуальной экономики: «В самое ближайшее время возможны некоторые откаты, укрепление рубля. Но незначительные. Может быть, рубль опустится до 61 рубля, евро до 75 рублей. Но это кратковременная тенденция».
Сергей Хестанов, доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС: «Чем на больший срок человек хочет отложить деньги, тем больший резон смотреть в сторону валюты. Те, кто копит на год-два, для них альтернативы валюте нет. Тем, кто сберегает на короткий срок, на несколько месяцев, чаще всего менять рубль на валюту бессмысленно: обмен сначала в одну, потом в другую сторону стоит денег. И можно на этих расходах потерять больше, чем выиграть на валютном курсе».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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