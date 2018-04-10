Посла Израиля вызвали в МИД РФ из-за ракетного удара по Сирии

Посол Израиля в России сегодня был вызван в МИД для объяснений по поводу ракетного удара по Сирии.
О том, что глава израильской дипмиссии Гарри Корен приглашен на Смоленскую площадь, сообщил заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.
Беседа в МИД продолжалась около часа. Комментировать ее итоги Корен не стал.
Напомним, по данным российского Минобороны, удар по сирийской авиабазе Т-4 возле Пальмиры был нанесен двумя израильскими истребителями из воздушного пространства Ливана. В результате погибли несколько иранских военных советников. Официальный Тегеран заявил, что атака не останется без ответа. Израильская пресса отмечает, что Москву не предупредили заранее о ракетном ударе, хотя военные двух стран координируют свои действия.
Беседа в МИД продолжалась около часа. Комментировать ее итоги Корен не стал.
Напомним, по данным российского Минобороны, удар по сирийской авиабазе Т-4 возле Пальмиры был нанесен двумя израильскими истребителями из воздушного пространства Ливана. В результате погибли несколько иранских военных советников. Официальный Тегеран заявил, что атака не останется без ответа. Израильская пресса отмечает, что Москву не предупредили заранее о ракетном ударе, хотя военные двух стран координируют свои действия.
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