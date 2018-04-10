Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
    •  
    Посла Израиля вызвали в МИД РФ из-за ракетного удара по Сирии. Израиль, МИД РФ, Сирия, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосла Израиля вызвали в МИД РФ из-за ракетного удара по Сирии

    Посла Израиля вызвали в МИД РФ из-за ракетного удара по Сирии

    1 комментарий

    Посла Израиля вызвали в МИД РФ из-за ракетного удара по Сирии

    Посла Израиля вызвали в МИД РФ <nobr>из-за</nobr> ракетного удара по Сирии

      Посол Израиля в России сегодня был вызван в МИД для объяснений по поводу ракетного удара по Сирии.

      О том, что глава израильской дипмиссии Гарри Корен приглашен на Смоленскую площадь, сообщил заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку Михаил Богданов.

      Беседа в МИД продолжалась около часа. Комментировать ее итоги Корен не стал.

      Напомним, по данным российского Минобороны, удар по сирийской авиабазе Т-4 возле Пальмиры был нанесен двумя израильскими истребителями из воздушного пространства Ливана. В результате погибли несколько иранских военных советников. Официальный Тегеран заявил, что атака не останется без ответа. Израильская пресса отмечает, что Москву не предупредили заранее о ракетном ударе, хотя военные двух стран координируют свои действия.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru