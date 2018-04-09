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    В Тегеране заявили о гибели троих иранцев при ударе по сирийской авиабазе

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    • Фото: @MehrzadBBC / twitter.com
    В Тегеране заявили о гибели троих иранцев при ударе по сирийской авиабазе

    В Тегеране заявили о гибели троих иранцев при ударе по сирийской авиабазе

    В Тегеране заявили о гибели троих иранцев при ударе по сирийской авиабазе
  • Фото: @MehrzadBBC / twitter.com

    • Иранские СМИ рассказали о гражданах странах, погибших при ударе по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс.

    Как сообщает агентство Fars, в результате «израильского нападения» погибли трое иранцев.

    Ранее СМИ сообщили, что в результате атаки погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников.

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    Напомним, удар по сирийской авиабазе Т-4, расположенной в провинции Хомс, был нанесен в ночь на 9 апреля. Как сообщили в Минобороны РФ, израильские истребители выпустили 8 ракет с территории Ливана. Пять из них отразили силы ПВО, остальные попали в западную часть аэродрома.

    Между тем сообщается, что авиаударом воспользовалось ИГИЛ. Боевики запрещенной группировки сразу в нескольких районах провинции Хомс перешли в наступление.

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