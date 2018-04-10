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    Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русский. Дальний Восток, Путин, наука и открытия, технологии, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русский

    Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русский

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    Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русский

    Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русский

    Путин одобрил идею строительства синхротрона на острове Русский

      Президент Владимир Путин принял участие в совместном заседании президиума РАН и ученого совета Курчатовского института и ознакомится с последними научными разработками.

      Глава государства поддержал идею строительства синхротрона на острове Русский. Об этом рассказал руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук после беседы ученых с российским лидером.

      Михаил Ковальчук, глава Курчатовского института: «Сегодня нам удалось. Наше предложение, которое возникло совершенно неожиданно, спонтанно, мы его сформулировали и получили поддержку. Президент сейчас объявил, что мы будем строить синхротрон на острове Русский в Дальневосточном университете».

      По словам Ковальчука, современные физические установки повысят конкурентоспособность России на рынке исследований.

      Во время посещения Курчатовского института Владимир Путин осмотрел экспериментальные станции источника синхротронного излучения и лазерно-синхротронный комплекс, благодаря которому впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений.

      смотретьНаучная фантастика: Курчатовскому институту исполняется 75 лет
      Научная фантастика: Курчатовскому институту исполняется 75 лет
      Этот аппарат способен ускорять электроны так, как это делается на самых больших ускорителях. Другим словами, вместо километровых агрегатов исследования проводятся при помощи комплекса размером со школьную лабораторию. Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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