Путин поставил задачу повысить социальный статус работников науки

Легендарный Курчатовский институт празднует юбилей. 75 лет назад на предприятии под названием «Сверхсекретная лаборатория №2» зародилась вся атомная отрасль страны. Теперь это один из самых крупных научных центров России, где проводят уникальные разработки и делают открытия в самых разных областях, начиная от ядерной медицины и заканчивая искусственным интеллектом. Сегодня Курчатовский институт посетил Владимир Путин.
Президент пообщался с учеными и открыл совместное заседание президиума РАН и ученого совета Курчатовского института. Глава государства осмотрел экспериментальные станции источника синхротронного излучения и лазерно-синхротронный комплекс, с помощью которого впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений. Например, аппарат способен ускорять электроны так, как это делается как на самых больших ускорителях. Владимир Путин высказался за повсеместное создание в нашей стране крупных научных центров и повышение социального статуса ученых и конструкторов.
Владимир Путин, президент РФ: «Весь наш проект пространственного развития страны, о котором, как вы могли заметить, говорится в послании, направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, создавали новые исследовательские коллективы, чтобы везде по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни. Конечно, мы будем и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров — всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов».
По словам президента, научные учреждения «призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей».
Владимир Путин, президент РФ: «На базе ведущих вузов в Калининграде, в Поволжье, на юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры. Собственно говоря, они уже создаются».
Президенту показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов и рассказали, как современные знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования.
Владимир Путин, президент РФ: «Весь наш проект пространственного развития страны, о котором, как вы могли заметить, говорится в послании, направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, создавали новые исследовательские коллективы, чтобы везде по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни. Конечно, мы будем и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров — всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов».
По словам президента, научные учреждения «призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей».
Владимир Путин, президент РФ: «На базе ведущих вузов в Калининграде, в Поволжье, на юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры. Собственно говоря, они уже создаются».
Президенту показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов и рассказали, как современные знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования.
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