Путин поставил задачу повысить социальный статус работников науки

смотреть Научная фантастика: Курчатовскому институту исполняется 75 лет

Президент пообщался с учеными и открыл совместное заседание президиума РАН и ученого совета Курчатовского института. Глава государства осмотрел экспериментальные станции источника синхротронного излучения и лазерно-синхротронный комплекс, с помощью которого впервые в мире реализуется новый подход к исследованию физических явлений. Например, аппарат способен ускорять электроны так, как это делается как на самых больших ускорителях. Владимир Путин высказался за повсеместное создание в нашей стране крупных научных центров и повышение социального статуса ученых и конструкторов., президент РФ: «Весь наш проект пространственного развития страны, о котором, как вы могли заметить, говорится в послании, направлен на создание условий для творчества людей, чтобы они объединялись, создавали новые исследовательские коллективы, чтобы везде по всей России открывались возможности для самореализации, для интересной работы и для насыщенной полноценной жизни. Конечно, мы будем и дальше повышать социальный статус ученых, конструкторов, инженеров — всех, кто двигает отечественную науку вперед, добивается настоящих прорывов».По словам президента, научные учреждения «призваны существенно усилить нашу конкурентоспособность, стать центрами притяжения для лучших зарубежных ученых, для наших молодых исследователей»., президент РФ: «На базе ведущих вузов в Калининграде, в Поволжье, на юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке будут созданы крупные научные центры. Собственно говоря, они уже создаются».Президенту показали станцию фоточувствительных рентгеновских методов и рассказали, как современные знания в области физики помогают созданию нанотехнологий для производства различного оборудования.