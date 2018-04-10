Научная фантастика: Курчатовскому институту исполняется 75 лет

Один из самых известных научных центров страны готовится к юбилею. Курчатовскому институту исполняется 75 лет. За эти годы он не раз реализовывал фантастические идеи, начиная от атомной бомбы и заканчивая искусственным интеллектом. Там изобрели топливо будущего и научили роботов думать. Это лишь крохотная часть проектов легендарного предприятия.

В одной из лабораторий заметную роль играют невидимые вещества. Из микроводорослей здесь получают топливо. Полноценная замена бензина без вреда экологии. Ученые способны извлекать максимальную пользу из всего, что мало-мальски выделяет энергию.



Или, например, винт. Если сломалась кость, он соединяет сломанные части и служит крепежом, а потом разлагается внутри (материал позволяет). Раньше металлическая пластина вставлялась, требовалась дополнительная операция, чтобы ее извлечь.



Никита Седуш, инженер-исследователь Курчатовского комплекса природоподобных технологий: «Это материал на основе полилактида. Это известный биоразлагаемый полимер, который применяется в медицине, для изготовления хирургических нитей, в регенеративной медицине. Уже изготовили порядка 250 изделий, провели успешные испытания на животных, в ближайшее время рассчитываем получить разрешение провести клинические исследования».



Разработки для хирургии и регенеративной медицины — это достаточно новое понятие. Органы создаются при помощи выращивания клеток, а оболочку для кости или сосуда научились изготавливать здесь. Возможности человеческого мозга — один из актуальных вопросов, который изучают по всему миру. В Курчатовском институте в некоторых исследованиях шагнули дальше всех. Подробности — в репортаже корреспондента Михаил Чебоненко.