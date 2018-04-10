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    Глава Минэкономразвития назвал новые санкции хорошим тестом

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    Глава Минэкономразвития назвал новые санкции хорошим тестом

    Глава Минэкономразвития назвал новые санкции хорошим тестом

    Глава Минэкономразвития заявил, что новые американские санкции стали хорошим тестом для российской макроэкономической конструкции.

    По словам Максима Орешкина, справиться с шоками, вызванными новыми антироссийскими мерами, поможет плавающий валютный курс.

    Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет. Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят».

    Также глава МЭР заявил, что не сомневается в том, что «макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат». Правительство же, отметил Орешкин, сконцентрируется на обеспечении бесперебойной работы предприятий, попавших под санкции. Ведь в этом случае речь идет о сотнях тысяч людей и их зарплатах, передает ТАСС.

    Согласна с главой Минэкономразвития и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она выразила уверенность в том, что российская экономика и финансовая сфера смогут адаптироваться к новым условиям, однако для этого нужно «некоторое время», сообщает «Интерфакс».

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    Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны, и несколько связанных с ними компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».

    На этом фоне произошло резкое падение котировок и курса рубля. Накануне российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Продолжается падение и сегодня. Доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, евро же поднялся выше 78 рублей.

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