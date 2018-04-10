Глава Минэкономразвития назвал новые санкции хорошим тестом

Глава Минэкономразвития заявил, что новые американские санкции стали хорошим тестом для российской макроэкономической конструкции.
По словам Максима Орешкина, справиться с шоками, вызванными новыми антироссийскими мерами, поможет плавающий валютный курс.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет. Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят».
Также глава МЭР заявил, что не сомневается в том, что «макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат». Правительство же, отметил Орешкин, сконцентрируется на обеспечении бесперебойной работы предприятий, попавших под санкции. Ведь в этом случае речь идет о сотнях тысяч людей и их зарплатах, передает ТАСС.
Согласна с главой Минэкономразвития и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она выразила уверенность в том, что российская экономика и финансовая сфера смогут адаптироваться к новым условиям, однако для этого нужно «некоторое время», сообщает «Интерфакс».
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны, и несколько связанных с ними компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
На этом фоне произошло резкое падение котировок и курса рубля. Накануне российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Продолжается падение и сегодня. Доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, евро же поднялся выше 78 рублей.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет. Есть волатильность, и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят».
Также глава МЭР заявил, что не сомневается в том, что «макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат». Правительство же, отметил Орешкин, сконцентрируется на обеспечении бесперебойной работы предприятий, попавших под санкции. Ведь в этом случае речь идет о сотнях тысяч людей и их зарплатах, передает ТАСС.
Согласна с главой Минэкономразвития и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она выразила уверенность в том, что российская экономика и финансовая сфера смогут адаптироваться к новым условиям, однако для этого нужно «некоторое время», сообщает «Интерфакс».
Напомним, в минувшую пятницу, 6 апреля, американский Минфин объявил о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны, и несколько связанных с ними компаний. В частности, в списке оказались сразу 8 компаний Олега Дерипаски во главе с «Русалом».
На этом фоне произошло резкое падение котировок и курса рубля. Накануне российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Продолжается падение и сегодня. Доллар впервые с 2016 года пробил отметку в 63 рубля, евро же поднялся выше 78 рублей.
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