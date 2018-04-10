СМИ: Юлию Скрипаль выписывают из больницы

Пострадавшую в марте при нападении с применением отравляющего вещества в Солсбери Юлию Скрипаль выписывают из британской больницы.
О том, что дочь бывшего шпиона Сергея Скрипаля Юлию выписывают из клиники после отравления в Солсбери, сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник.
Источник: «Дочь отравленного в Солсбери российского разведчика находится в процессе выписки из больницы».
Изначально Юлию Скрипаль, по данным источника, должны были выписать из больницы еще накануне. Но подтвердить, что это уже произошло, накануне журналистам не удалось.
29 марта BBC сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки, отметив, что ее отец по-прежнему находится в критическом состоянии. Однако спустя несколько дней медицинский директор окружного госпиталя Солсбери заявила, что Сергей Скрипаль также пришел в себя и «быстро пошел на поправку».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявила СМИ, что Америка для членов ее семьи может являться самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании отмечали, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду». «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — отмечали в генконсульстве.
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
Источник: «Дочь отравленного в Солсбери российского разведчика находится в процессе выписки из больницы».
Изначально Юлию Скрипаль, по данным источника, должны были выписать из больницы еще накануне. Но подтвердить, что это уже произошло, накануне журналистам не удалось.
29 марта BBC сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Врачи констатировали улучшение состояния здоровья пациентки, отметив, что ее отец по-прежнему находится в критическом состоянии. Однако спустя несколько дней медицинский директор окружного госпиталя Солсбери заявила, что Сергей Скрипаль также пришел в себя и «быстро пошел на поправку».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители британской разведки MI6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ о переселении Скрипалей. Предпочтительной страной для их переезда были названы США. Вместе с тем живущая в России родственница Скрипалей Виктория заявила СМИ, что Америка для членов ее семьи может являться самой опасной страной. В посольстве России в Великобритании отмечали, что британские спецслужбы хотят тем самым «спрятать концы в воду». «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — отмечали в генконсульстве.
При этом в Солсбери семья Сергея Скрипаля вряд ли уже сможет вернуться: накануне журналисты сообщали, что дом бывшего разведчика было решено снести.
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