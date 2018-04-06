Медики: Скрипаль вышел из критического состояния

В больнице, где после отравления содержится бывший шпион Сергей Скрипаль, заявили, что он вышел из критического состояния.
Состояние Сергея Скрипаля улучшается, он идет на поправку. Об этом заявила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард, передает ТАСС.
Кристин Бланшард: «Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии».
Ранее дочь бывшего шпиона Юлия пришла в себя. По словам Бланшард, ее состояние улучшается, но говорить о выписке из больницы пока рано.
Юлия Скрипаль уже выступила с первым заявлением, в котором попросила уважать ее частную жизнь во время лечения. Ей передали предложение о помощи от российского посольства.
Напомним, экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии. По версии британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил в покушении Россию. В Москве категорически отвергли эти обвинения. В результате последовала массовая высылка дипломатов.
Кристин Бланшард: «Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии».
Ранее дочь бывшего шпиона Юлия пришла в себя. По словам Бланшард, ее состояние улучшается, но говорить о выписке из больницы пока рано.
Юлия Скрипаль уже выступила с первым заявлением, в котором попросила уважать ее частную жизнь во время лечения. Ей передали предложение о помощи от российского посольства.
Напомним, экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии. По версии британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон, не приведя убедительных доказательств, обвинил в покушении Россию. В Москве категорически отвергли эти обвинения. В результате последовала массовая высылка дипломатов.
Комментарии