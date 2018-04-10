Bentley Хорошавина продали на торгах почти за 6 миллионов рублей

На торгах продан автомобиль Bentley Continental GT 2014 года выпуска, конфискованный у бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина.
Как сообщается на сайте Росимущества, машина ушла с аукциона, который состоялся 6 апреля на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Иномарка продана за 5 миллионов 961 тысячу 887 рублей (включая НДС). Новым владельцем иномарки юридическое лицо.
Из сообщения Росимущества: «Договор купли-продажи должен быть заключен не позднее 28 апреля текущего года. Оплата покупателем приобретаемого имущества производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи».
Bentley экс-губернатора Хорошавина 16 марта уже выставляли на торги, тогда установили цену в 6,3 миллиона рублей, но желающих купить машину за такие деньги не нашлось. Аукцион признали несостоявшимися, а 6 апреля автомобиль выставили уже по сниженной стартовой цене — чуть более 4,4 миллиона рублей.
Еще одну люксовую иномарку из гаража бывшего руководителя Сахалина выставят на торги 7 мая. Речь идет Bentley Mulsanne 2012 года выпуска. Его победитель предыдущего аукциона выкупать отказался. Машину выставили почти за 2,6 миллиона рублей.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также экс-губернатор оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Бывшего главу островного региона признали виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы.
В мае 2016 года у семьи Хорошавина было конфисковано имущество на 1,1 миллиарда рублей. Речь идет о собственности, происхождение которой родственники экс-губернатора не смогли объяснить. Речь идет о нескольких квартирах и земельных участках в элитных районах Москвы, доме на Рублёвском шоссе, роскошных автомобилях, драгоценностях и деньгах.
Из сообщения Росимущества: «Договор купли-продажи должен быть заключен не позднее 28 апреля текущего года. Оплата покупателем приобретаемого имущества производится не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи».
Bentley экс-губернатора Хорошавина 16 марта уже выставляли на торги, тогда установили цену в 6,3 миллиона рублей, но желающих купить машину за такие деньги не нашлось. Аукцион признали несостоявшимися, а 6 апреля автомобиль выставили уже по сниженной стартовой цене — чуть более 4,4 миллиона рублей.
Еще одну люксовую иномарку из гаража бывшего руководителя Сахалина выставят на торги 7 мая. Речь идет Bentley Mulsanne 2012 года выпуска. Его победитель предыдущего аукциона выкупать отказался. Машину выставили почти за 2,6 миллиона рублей.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года приговорил Александра Хорошавина к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Также экс-губернатор оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Бывшего главу островного региона признали виновным в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы.
В мае 2016 года у семьи Хорошавина было конфисковано имущество на 1,1 миллиарда рублей. Речь идет о собственности, происхождение которой родственники экс-губернатора не смогли объяснить. Речь идет о нескольких квартирах и земельных участках в элитных районах Москвы, доме на Рублёвском шоссе, роскошных автомобилях, драгоценностях и деньгах.
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