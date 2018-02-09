Адвокат приговоренного к 13 годам экс-губернатора Сахалина молча покинула здание суда

Сторона обвинения назвала ожидаемым приговор, вынесенный в пятницу бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Он признан виновным в коррупции и на 13 лет отправлен в колонию строго режима. Реальные сроки также получили советник
экс-главы региона и вице-премьер.
В 4-й день оглашения приговора судья Южно-Сахалинского городского суда Елена Поликина опровергла главный довод защитников и подытожила: возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Александра Хорошавина и его подчиненных было законным и обоснованным. После этих слов ощущение интриги в зале заседаний испарилось. Впрочем, содержание резолютивной части для некоторых оказалось все-таки неожиданным.
В отношении бывшего руководителя региона, которого следователи признали организатором преступной группы, суд полностью поддержал сторону обвинения. За получение взяток и легализацию денежных средств Хорошавин получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен всех государственных наград. Экс-советник и бывший зампредседателя островного правительства тоже получили запрошенные прокуратурой сроки — 9 с половиной и 8 лет тюремного заключения соответственно.
Только для Николая Борисова, который возглавлял при Хорошавине местный Минсельхоз, приговор оказался снисходительным. Ему грозил 7-летний срок, но за то, что он признал свое участие в коррупционной схеме, чиновник в результате остался на свободе и приговорен только к штрафу в 2,5 миллиона рублей.
Ольга Дружинина, адвокат Николая Борисова: «Решение суда справедливое, опротестовывать не будем».
Для представителя Генпрокуратуры итоги громкого процесса оказались ожидаемыми. Как ранее установило следствие, от действий Хорошавина и членов его команды пострадали многие местные предприниматели. При выполнении госконтрактов они были вынуждены платить многомиллионные откаты бывшему губернатору.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «В одном случае предприниматель, получивший определенные гарантии и вложивший значительные средства в строительство, мог быть поставлен в кабальные условия, так как с него требовали взятку для получения законной субсидии. В другом случае обвиняемый и его соучастники принудили предпринимателя продать администрации области по заниженной стоимости квартиры для нужд медицинских работников, а также передать взятку в размере 10 миллионов рублей за оказание общего покровительства».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, назначенный Александру Хорошавину штраф в 500 миллионов рублей — это и есть общая сумма взяток, о которых стало известно следствию. Подозрения вызвал и большой объем незадекларированного имущества, которое нашлось у семьи экс-губернатора. Речь идет о нескольких квартирах в элитных районах Москвы, автомобилях класса люкс, 700 миллионов рублей наличных денег и целая коллекция ювелирных изделий и украшений. Еще до приговора всю эту роскошь изъяли в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу. Адвокат Александра Хорошавина отказалась сегодня общаться с журналистами, но еще до финального заседания твердо заявляла: если ее подзащитного не оправдают, она будет обжаловать решение суда.
В отношении бывшего руководителя региона, которого следователи признали организатором преступной группы, суд полностью поддержал сторону обвинения. За получение взяток и легализацию денежных средств Хорошавин получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен всех государственных наград. Экс-советник и бывший зампредседателя островного правительства тоже получили запрошенные прокуратурой сроки — 9 с половиной и 8 лет тюремного заключения соответственно.
Только для Николая Борисова, который возглавлял при Хорошавине местный Минсельхоз, приговор оказался снисходительным. Ему грозил 7-летний срок, но за то, что он признал свое участие в коррупционной схеме, чиновник в результате остался на свободе и приговорен только к штрафу в 2,5 миллиона рублей.
Ольга Дружинина, адвокат Николая Борисова: «Решение суда справедливое, опротестовывать не будем».
Для представителя Генпрокуратуры итоги громкого процесса оказались ожидаемыми. Как ранее установило следствие, от действий Хорошавина и членов его команды пострадали многие местные предприниматели. При выполнении госконтрактов они были вынуждены платить многомиллионные откаты бывшему губернатору.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «В одном случае предприниматель, получивший определенные гарантии и вложивший значительные средства в строительство, мог быть поставлен в кабальные условия, так как с него требовали взятку для получения законной субсидии. В другом случае обвиняемый и его соучастники принудили предпринимателя продать администрации области по заниженной стоимости квартиры для нужд медицинских работников, а также передать взятку в размере 10 миллионов рублей за оказание общего покровительства».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, назначенный Александру Хорошавину штраф в 500 миллионов рублей — это и есть общая сумма взяток, о которых стало известно следствию. Подозрения вызвал и большой объем незадекларированного имущества, которое нашлось у семьи экс-губернатора. Речь идет о нескольких квартирах в элитных районах Москвы, автомобилях класса люкс, 700 миллионов рублей наличных денег и целая коллекция ювелирных изделий и украшений. Еще до приговора всю эту роскошь изъяли в доход государства.
Приговор еще не вступил в законную силу. Адвокат Александра Хорошавина отказалась сегодня общаться с журналистами, но еще до финального заседания твердо заявляла: если ее подзащитного не оправдают, она будет обжаловать решение суда.
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