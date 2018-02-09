В СК рассекретили «бриллиантовые доказательства» вины Хорошавина

В СК рассказали, какие дорогие аксессуары предпочитал
экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин. После того как суд Южно-Сахалинска признал его виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии, в ведомстве рассекретили кое-какие данные.
Говорить о том, что Хорошавин предпочитал люксовые бренды, не нужно. Были и эксклюзивные экземпляры: одни из часов, например, стоили 700 тысяч долларов. Впрочем, в колонии строгого режима, куда уже сегодня отправится осужденный, тоже в моде браслеты — правда, совсем другие.
И действительно, тут есть, над чем поразмыслить: задумчиво вчитываясь в копию приговора, экс-губернатор Сахалина, похоже, понимает: на этом в его карьере можно ставить точку. Александр Хорошавин признан виновным в 9 эпизодах получения взяток и легализации незаконных доходов. Вместе с ним за решеткой теперь уже бывшие заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов. В деле последние двое — также подсудимые. А на троих, как считают прокуроры, за годы в теплых чиновничьих креслах преступным путем эти люди заработали даже не сотни миллионов рублей — миллиарды. Главной статьей незаконных доходов оказались поборы с предпринимателей.
Денис Штунгер, старший помощник генерального прокурора РФ: «Все предприниматели, допрошенные по делу, как один заявили: были вынуждены платить губернатору, поскольку возможности отказать ему и его представителям не было. Они были уверены в том, что их поставят в такие условия, при которых предприятия просто разорились бы».
В этом уголовном деле более 40 свидетелей, правоохранителям пришлось собирать железные доказательства по каждому эпизоду и проводить десятки экспертиз. Впрочем, в некоторых случаях и без специалистов было все ясно. Чего стоят обыски у Хорошавина! Их результаты после обнародования буквально шокировали: высокопоставленный чиновник прятал дома миллиард рублей в разных валютах. Чтобы разложить все эти купюры, едва хватило места на полу. Как потом подсчитали сыщики, экс-губернатор хранил около 200 килограммов денег. Кроме того, обнаружилась и эксклюзивная пишущая ручка за 36 миллионов рублей, инкрустированная тысячами бриллиантов, а еще покрывало из редкого меха шиншилл примерно за 70 тысяч долларов, целая россыпь ювелирных украшений, 195 экземпляров дорогих эксклюзивных часов на и шесть люксовых автомобилей (их цена больше 42 миллионов рублей). Подробнее — в репортаже НТВ.
И действительно, тут есть, над чем поразмыслить: задумчиво вчитываясь в копию приговора, экс-губернатор Сахалина, похоже, понимает: на этом в его карьере можно ставить точку. Александр Хорошавин признан виновным в 9 эпизодах получения взяток и легализации незаконных доходов. Вместе с ним за решеткой теперь уже бывшие заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов. В деле последние двое — также подсудимые. А на троих, как считают прокуроры, за годы в теплых чиновничьих креслах преступным путем эти люди заработали даже не сотни миллионов рублей — миллиарды. Главной статьей незаконных доходов оказались поборы с предпринимателей.
Денис Штунгер, старший помощник генерального прокурора РФ: «Все предприниматели, допрошенные по делу, как один заявили: были вынуждены платить губернатору, поскольку возможности отказать ему и его представителям не было. Они были уверены в том, что их поставят в такие условия, при которых предприятия просто разорились бы».
В этом уголовном деле более 40 свидетелей, правоохранителям пришлось собирать железные доказательства по каждому эпизоду и проводить десятки экспертиз. Впрочем, в некоторых случаях и без специалистов было все ясно. Чего стоят обыски у Хорошавина! Их результаты после обнародования буквально шокировали: высокопоставленный чиновник прятал дома миллиард рублей в разных валютах. Чтобы разложить все эти купюры, едва хватило места на полу. Как потом подсчитали сыщики, экс-губернатор хранил около 200 килограммов денег. Кроме того, обнаружилась и эксклюзивная пишущая ручка за 36 миллионов рублей, инкрустированная тысячами бриллиантов, а еще покрывало из редкого меха шиншилл примерно за 70 тысяч долларов, целая россыпь ювелирных украшений, 195 экземпляров дорогих эксклюзивных часов на и шесть люксовых автомобилей (их цена больше 42 миллионов рублей). Подробнее — в репортаже НТВ.
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