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    Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии

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    Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии

    Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии

    Россельхознадзор с 10 апреля вводит временные ограничения на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии.

    По данным ведомства, в готовой мясной продукции из Белоруссии в восьми случаях был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). После этого Россельхознадзор принял решение о запрете на как живых свиней, так и готовой продукции.

    В частности, запрет коснется сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, а также продуктов, которые содержат в своем составе свинину.

    Ранее Россельхознадзор запретил поставки молочной продукции с двух белорусских предприятий. В отношении продукции еще двух ввели режим усиленного лабораторного контроля. Это решение было принято по результатам проверки, которую провели российские специалисты.

    Также под запрет попала пекинская капуста из Белоруссии. В Россельхознадзоре пояснили, что под видом белорусского товара в Россию пытают ввозить капусту, произведенную в Польше.

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