Белоруссия пообещала не снабжать РФ санкционными продуктами

Белоруссия пообещала принять меры по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Пресс-служба Минсельхоза РФ: «Стороны достигли договоренности о необходимости принятия белорусской стороной исчерпывающих мер по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции».
В ведомстве также уточнили, что была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год, сообщает ТАСС.
Ранее Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу.
В ведомстве также уточнили, что была подписана дорожная карта двустороннего сотрудничества по процедуре снятия ограничений по поставкам животноводческой продукции на 2018 год, сообщает ТАСС.
Ранее Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу.
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