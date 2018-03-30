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    Лукашенко о торговле с Россией: доброе дело делаем и на коленях стоим

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    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Лукашенко о торговле с Россией: доброе дело делаем и на коленях стоим

    Лукашенко о торговле с Россией: доброе дело делаем и на коленях стоим

    Лукашенко о торговле с Россией: доброе дело делаем и на коленях стоим
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Александр Лукашенко призвал белорусских производителей искать замену российскому рынку.

    Белорусский президент сообщил, что намерен «детально и капитально» обсудить с Владимиром Путиным проблемы, связанные с поставками продуктов из Белоруссии в Россию. При этом Лукашенко подчеркнул, что замыкаться на российском рынке не стоит.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть».

    Также Лукашенко заявил, что из его страны в Россию поставляются качественные продукты, а белорусские производители «должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян», передает БелТА.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим?»

    смотретьБелоруссия планирует сократить экспорт продовольствия в Россию
    Белоруссия планирует сократить экспорт продовольствия в Россию
    Надо сказать, что Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу. Так, накануне было объявлено о запрете поставок пекинской капусты из Белоруссии. Дело в том, что под видом белорусского товара в Россию пытают ввозить капусту, произведенную в Польше.

    Возникли претензии и к молочной продукции. Россельхознадзор с 31 марта запретил поставки продукции ряда белорусских предприятий. Это решение было принято по результатам проверки, которую провели российские специалисты.

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