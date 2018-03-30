Лукашенко о торговле с Россией: доброе дело делаем и на коленях стоим

Александр Лукашенко призвал белорусских производителей искать замену российскому рынку.
Белорусский президент сообщил, что намерен «детально и капитально» обсудить с Владимиром Путиным проблемы, связанные с поставками продуктов из Белоруссии в Россию. При этом Лукашенко подчеркнул, что замыкаться на российском рынке не стоит.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть».
Также Лукашенко заявил, что из его страны в Россию поставляются качественные продукты, а белорусские производители «должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян», передает БелТА.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим?»
Надо сказать, что Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу. Так, накануне было объявлено о запрете поставок пекинской капусты из Белоруссии. Дело в том, что под видом белорусского товара в Россию пытают ввозить капусту, произведенную в Польше.
Возникли претензии и к молочной продукции. Россельхознадзор с 31 марта запретил поставки продукции ряда белорусских предприятий. Это решение было принято по результатам проверки, которую провели российские специалисты.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть».
Также Лукашенко заявил, что из его страны в Россию поставляются качественные продукты, а белорусские производители «должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян», передает БелТА.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. Что ж мы доброе дело делаем и на коленях постоянно стоим?»
Надо сказать, что Россельхознадзор неоднократно пресекал ввоз из Белоруссии санкционной продукции под видом товаров, разрешенных к ввозу. Так, накануне было объявлено о запрете поставок пекинской капусты из Белоруссии. Дело в том, что под видом белорусского товара в Россию пытают ввозить капусту, произведенную в Польше.
Возникли претензии и к молочной продукции. Россельхознадзор с 31 марта запретил поставки продукции ряда белорусских предприятий. Это решение было принято по результатам проверки, которую провели российские специалисты.
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