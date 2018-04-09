В затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства

Борьба с паводками ведется в нескольких регионах страны.
В Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений, вызванных паводками, в зоне бедствия оказались около 700 человек. Люди отказались от эвакуации. К их домам спасатели доставляют продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Для тех, кто согласился уехать из подтопленных районов, развернуты 10 пунктов временного размещения почти на тысячу человек.
Мониторинг паводковой ситуации в особом режиме идет и в Красноярском крае. Из-за сильного дождя, который прошел на юге региона в выходные, река может затопить жилые дома. Уже парализовано движение по нескольким улицам и автотрассе. Вода продолжает стремиться в город. Работы по укреплению дамб и откачке воды не прекращаются.
В Саратовской области движение на участке федеральной трассы Нижний Новгород — Саратов приостановлено. Причиной стал размыв временной объездной дороги при ремонте моста через реку Курдюм в поселке Сторожевка Татищевского района. Машины направляются в объезд через Татищево и далее по дороге Тамбов — Ртищево — Саратов.
Мониторинг паводковой ситуации в особом режиме идет и в Красноярском крае. Из-за сильного дождя, который прошел на юге региона в выходные, река может затопить жилые дома. Уже парализовано движение по нескольким улицам и автотрассе. Вода продолжает стремиться в город. Работы по укреплению дамб и откачке воды не прекращаются.
В Саратовской области движение на участке федеральной трассы Нижний Новгород — Саратов приостановлено. Причиной стал размыв временной объездной дороги при ремонте моста через реку Курдюм в поселке Сторожевка Татищевского района. Машины направляются в объезд через Татищево и далее по дороге Тамбов — Ртищево — Саратов.
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