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    В затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства. Волгоградская область, Красноярский край, Саратовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства

    В затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства

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    В затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства

    В затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства

    В затопленные районы Волгоградской области спасатели везут еду и лекарства

      Борьба с паводками ведется в нескольких регионах страны.

      В Волгоградской области введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений, вызванных паводками, в зоне бедствия оказались около 700 человек. Люди отказались от эвакуации. К их домам спасатели доставляют продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Для тех, кто согласился уехать из подтопленных районов, развернуты 10 пунктов временного размещения почти на тысячу человек.

      Мониторинг паводковой ситуации в особом режиме идет и в Красноярском крае. Из-за сильного дождя, который прошел на юге региона в выходные, река может затопить жилые дома. Уже парализовано движение по нескольким улицам и автотрассе. Вода продолжает стремиться в город. Работы по укреплению дамб и откачке воды не прекращаются.

      В Саратовской области движение на участке федеральной трассы Нижний Новгород — Саратов приостановлено. Причиной стал размыв временной объездной дороги при ремонте моста через реку Курдюм в поселке Сторожевка Татищевского района. Машины направляются в объезд через Татищево и далее по дороге Тамбов — Ртищево — Саратов.

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