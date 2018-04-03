Жителей трех районов Волгоградской области эвакуируют из-за разлива рек

В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах Волгоградской области началась эвакуация жителей
из-за подъема уровня воды в реках.
В трех районах Волгоградской области начата эвакуация жителей после того, как из-за резкого потепления реки в регионе вышли из берегов. Об этом ТАСС сообщили в областном управлении МЧС.
Представитель ГУ МЧС по Волгоградской области: «В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах развернуты пункты временного размещения людей. Там в настоящий момент в общей сложности находятся около 100 человек. Есть еще жители, которые из-за подтопления их домов разместились у родственников».
Всего для ликвидации последствий разлива рек привлечены 159 человек, в настоящее время используются 49 единиц техники МЧС. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
Представитель ГУ МЧС по Волгоградской области: «В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах развернуты пункты временного размещения людей. Там в настоящий момент в общей сложности находятся около 100 человек. Есть еще жители, которые из-за подтопления их домов разместились у родственников».
Всего для ликвидации последствий разлива рек привлечены 159 человек, в настоящее время используются 49 единиц техники МЧС. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.
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