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7 апреля, 13:15
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    Жителей трех районов Волгоградской области эвакуируют из-за разлива рек

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    • Фото: 34.mchs.gov.ru
    Жителей трех районов Волгоградской области эвакуируют <nobr>из-за</nobr> разлива рек

    Жителей трех районов Волгоградской области эвакуируют из-за разлива рек

    Жителей трех районов Волгоградской области эвакуируют <nobr>из-за</nobr> разлива рек
  • Фото: 34.mchs.gov.ru

    • В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах Волгоградской области началась эвакуация жителей из-за подъема уровня воды в реках.

    В трех районах Волгоградской области начата эвакуация жителей после того, как из-за резкого потепления реки в регионе вышли из берегов. Об этом ТАСС сообщили в областном управлении МЧС.

    Представитель ГУ МЧС по Волгоградской области: «В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах развернуты пункты временного размещения людей. Там в настоящий момент в общей сложности находятся около 100 человек. Есть еще жители, которые из-за подтопления их домов разместились у родственников».

    смотретьВ Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки
    В Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки
    Всего для ликвидации последствий разлива рек привлечены 159 человек, в настоящее время используются 49 единиц техники МЧС. Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности.

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