Вода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков

В Волгоградской области осложнилась ситуация с паводком. Сегодня буквально за несколько часов подтопило еще три населенных пункта — их сейчас в общей сложности 44. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации — в опасной зоне оказались более 4000 человек.
Ситуация в регионе резко ухудшилась утром. Восемь районов, где живут более 4000 человек, оказались в зоне подтопления. Ликвидацией последствий паводка сейчас занимаются сотни сотрудников МЧС. Они расчищают ледовые заторы и откачивают воду с затопленных дворов.
В пострадавших районах развернуты пункты временного размещения. Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то уехал к родственникам, а для кого-то пункты временного размещения оказались единственным пристанищем. Здесь можно переночевать, организовано горячее питание, постоянно дежурят врачи. Их помощь пока в основном требуется пожилым людям.
По прогнозам, ситуация на севере Волгоградской области уже в ближайшие сутки ухудшится из-за повышения дневных температур. Снег продолжает активно таять. Спасатели ожидают повышения уровня паводковых вод, а значит, в зоне затопления могут оказаться новые села и хутора.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Антропова.
В пострадавших районах развернуты пункты временного размещения. Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то уехал к родственникам, а для кого-то пункты временного размещения оказались единственным пристанищем. Здесь можно переночевать, организовано горячее питание, постоянно дежурят врачи. Их помощь пока в основном требуется пожилым людям.
По прогнозам, ситуация на севере Волгоградской области уже в ближайшие сутки ухудшится из-за повышения дневных температур. Снег продолжает активно таять. Спасатели ожидают повышения уровня паводковых вод, а значит, в зоне затопления могут оказаться новые села и хутора.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Антропова.
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