Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  
    Вода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков. весна, Волгоградская область, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков

    Вода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков

    комментировать
    Вода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков

    Вода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков

    Вода наступает: в Волгоградской области затопило десятки поселков

      В Волгоградской области осложнилась ситуация с паводком. Сегодня буквально за несколько часов подтопило еще три населенных пункта — их сейчас в общей сложности 44. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации — в опасной зоне оказались более 4000 человек.

      Ситуация в регионе резко ухудшилась утром. Восемь районов, где живут более 4000 человек, оказались в зоне подтопления. Ликвидацией последствий паводка сейчас занимаются сотни сотрудников МЧС. Они расчищают ледовые заторы и откачивают воду с затопленных дворов.

      В пострадавших районах развернуты пункты временного размещения. Сотни местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Кто-то уехал к родственникам, а для кого-то пункты временного размещения оказались единственным пристанищем. Здесь можно переночевать, организовано горячее питание, постоянно дежурят врачи. Их помощь пока в основном требуется пожилым людям.

      По прогнозам, ситуация на севере Волгоградской области уже в ближайшие сутки ухудшится из-за повышения дневных температур. Снег продолжает активно таять. Спасатели ожидают повышения уровня паводковых вод, а значит, в зоне затопления могут оказаться новые села и хутора.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Михаила Антропова.

      Новости по теме

      Весна-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru