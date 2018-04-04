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    Улицы Волгоградской области превратились в реки из-за потопа: видео. Волгоградская область, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУлицы Волгоградской области превратились в реки из-за потопа: видео

    Улицы Волгоградской области превратились в реки из-за потопа: видео

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    Улицы Волгоградской области превратились в реки <nobr>из-за</nobr> потопа: видео

    Улицы Волгоградской области превратились в реки из-за потопа: видео

    Улицы Волгоградской области превратились в реки <nobr>из-за</nobr> потопа: видео

      Из затопленных районов Волгоградской области эвакуированы более двух тысяч человек. Паводковая ситуация остается тяжелой. Вода нарушила жизнь в 31-м населенном пункте.

      Потоки воды быстро заполняют улицы поселков и деревень. Уже известно об одной жертве паводка — в затопленном доме спасатели обнаружили тело 90-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионерка отказалась покинуть опасную зону.

      Власти уже объявили режим ЧС, в некоторых поселках полным ходом идет эвакуация. В первую очередь вывозят детей и пенсионеров.

      В регион вылетел глава МЧС России Владимир Пучков. Он намерен лично обследовать территорию с вертолета и пообщаться с пострадавшими.

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