Улицы Волгоградской области превратились в реки из-за потопа: видео

Из затопленных районов Волгоградской области эвакуированы более двух тысяч человек. Паводковая ситуация остается тяжелой. Вода нарушила жизнь в 31-м населенном пункте.

Потоки воды быстро заполняют улицы поселков и деревень. Уже известно об одной жертве паводка — в затопленном доме спасатели обнаружили тело 90-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионерка отказалась покинуть опасную зону.



Власти уже объявили режим ЧС, в некоторых поселках полным ходом идет эвакуация. В первую очередь вывозят детей и пенсионеров.



В регион вылетел глава МЧС России Владимир Пучков. Он намерен лично обследовать территорию с вертолета и пообщаться с пострадавшими.