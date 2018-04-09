Порноактриса Дэниэлс через суд потребовала допросить Трампа под присягой

Бывшая американская порноактриса Стефани Клиффорд, снимавшаяся в фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс, направила в суд повторное прошение о вызове президента США Дональда Трампа и его адвоката для допроса под присягой.
О требовании Клиффорд в своем Twitter-аккаунте сообщил ее адвокат Майкл Авенатти. Он написал: «Вот новое ходатайство мы только что подали, намереваясь вызвать для допроса под присягой Трампа и Коэна».
Суд в Калифорнии в конце марта отклонил запрос адвоката бывшей порноактрисы, требовавшего от Трампа и его юриста Майкла Коэна дать показания под присягой.
Ранее сообщалось, что связь звезды фильмов для взрослых с Трампом началась в 2006-м, то есть через год после его женитьбы на Меланье. Сначала Стефани Клиффорд опровергла информацию о своих интимных отношениях с Трампом, но после подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса и заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же документе порноактиса сообщила, что это связь продолжалась в 2006–2007 годах.
В Белом доме опровергли информацию о выплатах актрисе. Позже Коэн рассказал, что платил женщине, не уточняя, для чего он это делает. Адвокат президента США подал в суд на порноактрису, обвинил ее нарушении договоренностей о неразглашении информации о ее близких отношениях с американским президентом и потребовал 20 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.
Here is the renewed motion we just filed seeking to depose Mr. Trump and Mr. Cohen, as well as an expedited jury trial. #searchforthetruth #bastahttps://t.co/qzrzUUoNxL— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 8 апреля 2018 г.
Суд в Калифорнии в конце марта отклонил запрос адвоката бывшей порноактрисы, требовавшего от Трампа и его юриста Майкла Коэна дать показания под присягой.
Ранее сообщалось, что связь звезды фильмов для взрослых с Трампом началась в 2006-м, то есть через год после его женитьбы на Меланье. Сначала Стефани Клиффорд опровергла информацию о своих интимных отношениях с Трампом, но после подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса и заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же документе порноактиса сообщила, что это связь продолжалась в 2006–2007 годах.
В Белом доме опровергли информацию о выплатах актрисе. Позже Коэн рассказал, что платил женщине, не уточняя, для чего он это делает. Адвокат президента США подал в суд на порноактрису, обвинил ее нарушении договоренностей о неразглашении информации о ее близких отношениях с американским президентом и потребовал 20 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.
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