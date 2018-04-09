Володин: США пытаются санкциями сдержать развитие России

Соединённые Штаты пытаются с помощью санкций сдержать развитие России, как некогда поступали в отношении Ирана. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью иранскому телевидению во время официального в Тегеран.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Санкции и санкционные списки — попытка сдержать развитие России, так же как и попытка сдержать развитие Ирана, когда такие решения принимались по отношению к Исламской Республике Иран. Поэтому необходимо исходить из того, что дружественными эти решения не назовсшь».
При этом он отметил, что Москва исходит из того, что двусторонние отношения необходимо выстраивать на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств.
Вячеслав Володин: «США в этих вопросах не придерживаются таких принципов и вряд ли санкционная политика может способствовать развитию отношений. Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам».
Напомним, на минувшей неделе Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. В МИД РФ заявили, что Вашингтону необходимо побыстрее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций. А также пообещали жесткий ответ.
При этом он отметил, что Москва исходит из того, что двусторонние отношения необходимо выстраивать на принципах дружбы, взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и принципов невмешательства в дела суверенных государств.
Вячеслав Володин: «США в этих вопросах не придерживаются таких принципов и вряд ли санкционная политика может способствовать развитию отношений. Со своей стороны Россия подчеркивала и подчеркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам».
Напомним, на минувшей неделе Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. В МИД РФ заявили, что Вашингтону необходимо побыстрее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций. А также пообещали жесткий ответ.
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