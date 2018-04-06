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    МИД РФ пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции США

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова
    МИД РФ пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции США

    МИД РФ пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции США

    МИД РФ пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Наталья Селиверстова

    • Россия не оставит без жесткого ответа решение США о введении новых санкций. Об этом заявили в МИД РФ.

    В ведомстве отметили, что Вашингтону необходимо побыстрее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций. В ведомстве также подчеркнули, что новые ограничительные меры ударят, в том числе, по гражданам США.

    МИД РФ: «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб».

    В МИД подчеркнули, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, передает РИА Новости. Они лишь «демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество».

    МИД РФ: «Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом».

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    Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Причиной введения новых ограничительных мер в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». Некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание в список.

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