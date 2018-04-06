МИД РФ пообещал «жесткий ответ» на новые антироссийские санкции США

Россия не оставит без жесткого ответа решение США о введении новых санкций. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Вашингтону необходимо побыстрее избавиться от иллюзий, что с Россией можно разговаривать языком санкций. В ведомстве также подчеркнули, что новые ограничительные меры ударят, в том числе, по гражданам США.
МИД РФ: «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб».
В МИД подчеркнули, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, передает РИА Новости. Они лишь «демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество».
МИД РФ: «Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Причиной введения новых ограничительных мер в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». Некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание в список.
МИД РФ: «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб».
В МИД подчеркнули, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, передает РИА Новости. Они лишь «демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество».
МИД РФ: «Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур. Причиной введения новых ограничительных мер в американской администрации назвали «совокупность злонамеренной деятельности российского правительства по всему миру, которая продолжается и становится все более дерзкой». Некоторые фигуранты списка уже прокомментировали попадание в список.
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