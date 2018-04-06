Чиновники прокомментировали попадание в санкционный список США

В Государственной думе и Совете Федерации прокомментировали новые санкции США против российских компаний, бизнесменов и чиновников. Также этот шаг американской стороны прокомментировали некоторые фигуранты списка.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT заявил, что «государственного урона» ограничительные меры США не принесут.
Алексей Чепа: «Если говорить об уроне личном, то я думаю, что бизнесмены не имели никаких счетов за границей. В США они не ездили, ну еще не поедут, не много потеряют от этого… Кто потеряет больше от того, что состоятельные люди перестанут к ним приезжать и тратить деньги? Нашим гражданам точно хуже не станет. Наоборот, будет спокойней, не попадут под какие-нибудь провокации. То, как сейчас поступают Соединённые Штаты, — это глупость, которая создана для решения своих собственных проблем, раскрутки гонки вооружения, ну и для поддержания русофобских настроений».
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, который оказался в санкционном списке, считает шаг Вашингтона необоснованным, недружественным и бессмысленным, передает «Интерфакс».
Константин Косачёв: «Попытка инструментарием оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность своих действий в отношении России».
По его мнению, подобные меры являются «путем в никуда», которым «Россию не напугать и тем более не сломить».
Бессмысленными новые санкции США считает и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его мнению, они лишь обострят непростые отношения двух стран, сообщает РИА Новости.
Пётр Толстой: «Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, оказавшийся в санкционном списке, выразил мнение, что ограничительные меры не способны разрешить накопившиеся противоречия в двусторонних отношениях, сообщает РБК.
Алексей Дюмин: «Могу лишь поддержать позицию МИД и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий».
Александр Хинштейн, советник попавшего под санкции директора Росгвардии Виктора Золотова, выразил мнение, что на работе ведомства это никак не скажется.
Александр Хинштейн: «Санкции, которые предусматривает этот список, априори не могут быть реализованы, поскольку ни директор Росгвардии, никто из федеральных госслужащих, включенных в этот список, не имеют недвижимости, активов и счетов в США, да и за рубежом в целом».
Он подчеркнул, что Росгвардия не ведет с американцами никакого серьезного взаимодействия.
Александр Хинштейн: «В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка холодной войны и антироссийской истерии».
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, попавший под санкции, не увидел в новых ограничениях препятствий для дальнейшей деятельности, в том числе международной.
Николай Патрушев: «Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы».
Глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринял свое попадание в список США как высокую оценку работы ведомства.
В компании «Русал» признались, что решение о включении в санкционный список вызывает сожаление.
Из сообщения пресс-службы компании: «„Русал“ проинформирован о включении в санкционный лист, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами».
Между тем глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уже пообещал усилить поддержку тем компаниям, которые попали под санкции.
Денис Мантуров: «По тем компаниям, которые попали под санкции, — будем еще больше поддерживать».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур.
Алексей Чепа: «Если говорить об уроне личном, то я думаю, что бизнесмены не имели никаких счетов за границей. В США они не ездили, ну еще не поедут, не много потеряют от этого… Кто потеряет больше от того, что состоятельные люди перестанут к ним приезжать и тратить деньги? Нашим гражданам точно хуже не станет. Наоборот, будет спокойней, не попадут под какие-нибудь провокации. То, как сейчас поступают Соединённые Штаты, — это глупость, которая создана для решения своих собственных проблем, раскрутки гонки вооружения, ну и для поддержания русофобских настроений».
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв, который оказался в санкционном списке, считает шаг Вашингтона необоснованным, недружественным и бессмысленным, передает «Интерфакс».
Константин Косачёв: «Попытка инструментарием оправдать отсутствие реальной стратегии и обосновать якобы существующую правомерность своих действий в отношении России».
По его мнению, подобные меры являются «путем в никуда», которым «Россию не напугать и тем более не сломить».
Бессмысленными новые санкции США считает и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его мнению, они лишь обострят непростые отношения двух стран, сообщает РИА Новости.
Пётр Толстой: «Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений».
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, оказавшийся в санкционном списке, выразил мнение, что ограничительные меры не способны разрешить накопившиеся противоречия в двусторонних отношениях, сообщает РБК.
Алексей Дюмин: «Могу лишь поддержать позицию МИД и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции, но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий».
Александр Хинштейн, советник попавшего под санкции директора Росгвардии Виктора Золотова, выразил мнение, что на работе ведомства это никак не скажется.
Александр Хинштейн: «Санкции, которые предусматривает этот список, априори не могут быть реализованы, поскольку ни директор Росгвардии, никто из федеральных госслужащих, включенных в этот список, не имеют недвижимости, активов и счетов в США, да и за рубежом в целом».
Он подчеркнул, что Росгвардия не ведет с американцами никакого серьезного взаимодействия.
Александр Хинштейн: «В этом смысле последствия от принятия этого списка в практической плоскости нулевые. Воспринимаем все как продолжение нового витка холодной войны и антироссийской истерии».
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, попавший под санкции, не увидел в новых ограничениях препятствий для дальнейшей деятельности, в том числе международной.
Николай Патрушев: «Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы».
Глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринял свое попадание в список США как высокую оценку работы ведомства.
В компании «Русал» признались, что решение о включении в санкционный список вызывает сожаление.
Из сообщения пресс-службы компании: «„Русал“ проинформирован о включении в санкционный лист, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами».
Между тем глава Минпромторга РФ Денис Мантуров уже пообещал усилить поддержку тем компаниям, которые попали под санкции.
Денис Мантуров: «По тем компаниям, которые попали под санкции, — будем еще больше поддерживать».
Ранее сообщалось, что Минфин США внес в черный список 24 россиянина, включая крупнейших бизнесменов страны и официальных лиц. Санкции также введены против 14 российских структур.
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