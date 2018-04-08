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    Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму. аварии на транспорте, ДТП, Крым, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазваны возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

    Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

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    Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

    Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

    Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

      По предварительной версии, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем, что и привело к выезду на пути.

      Также не исключается, что водитель мог потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни.

      Световая и звуковая сигнализации на переезде, как сообщает пресс-служба республиканского МВД, были исправны.

      Между тем в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону сообщили, что по факту аварии начата доследственная проверка.

      Электричка и микроавтобус столкнулись в городе Армянск на севере Крыма. В результате пять человек погибли, в их числе водитель маршрутки, еще семеро получили травмы. Авария произошла на железнодорожном переезде. Микроавтобус выехал на пути перед приближающимся поездом.

      На месте работают силы и средства МЧС, психологи и пожарно-спасательные подразделения. Движение поездов будет восстановлено сразу после завершения аварийно-спасательных работ.

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