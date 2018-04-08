Названы возможные причины ДТП с маршруткой и поездом в Крыму

По предварительной версии, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем, что и привело к выезду на пути.
Также не исключается, что водитель мог потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни.
Световая и звуковая сигнализации на переезде, как сообщает пресс-служба республиканского МВД, были исправны.
Между тем в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону сообщили, что по факту аварии начата доследственная проверка.
Электричка и микроавтобус столкнулись в городе Армянск на севере Крыма. В результате пять человек погибли, в их числе водитель маршрутки, еще семеро получили травмы. Авария произошла на железнодорожном переезде. Микроавтобус выехал на пути перед приближающимся поездом.
На месте работают силы и средства МЧС, психологи и пожарно-спасательные подразделения. Движение поездов будет восстановлено сразу после завершения аварийно-спасательных работ.
Световая и звуковая сигнализации на переезде, как сообщает пресс-служба республиканского МВД, были исправны.
Между тем в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону сообщили, что по факту аварии начата доследственная проверка.
Электричка и микроавтобус столкнулись в городе Армянск на севере Крыма. В результате пять человек погибли, в их числе водитель маршрутки, еще семеро получили травмы. Авария произошла на железнодорожном переезде. Микроавтобус выехал на пути перед приближающимся поездом.
На месте работают силы и средства МЧС, психологи и пожарно-спасательные подразделения. Движение поездов будет восстановлено сразу после завершения аварийно-спасательных работ.
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