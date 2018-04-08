«Беспрецедентный шаг»: генпрокурор РФ пообещал раскрыть документы по делам Березовского и Литвиненко

Ведущая программы НТВ «Итоги недели» Ирада Зейналова спросила напрямую у генпрокурора Чайки, что за странные нестыковки в деле Скрипаля. Разве британские расследования до сих пор не считались эталоном? Юрий Чайка представил версию нашей прокуратуры.
Юрий Чайка: «Сценарий, по которому разворачивается история отравления бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери, для нас не новость. С подобными действиями мы сталкиваемся не в первый, а в третий раз. Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали и с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне, и с установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года».
Ирада Зейналова: «Это уже не первый, а, как вы говорите, третий случай, и что, мы ничего не можем в этой ситуации сделать?»
Юрий Чайка: «Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена. В понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года. Мы раскроем подробности расследования по делу о смерти Литвиненко, которое вели российские следователи, а также прокуратура города Гамбурга.
Все эти обстоятельства, кстати, подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их. Мы пойдем на беспрецедентный шаг и обнародуем копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла министерство внутренних дел. Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно подготовки покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца. Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было».
Ирада Зейналова: «У нас сошло на нет сотрудничество между нами и британскими правоохранительными органами, и именно в тот момент, когда мы говорим, что в Британии сейчас находятся граждане, против которых возбуждены уголовные дела?»
Юрий Чайка: «Начиная с 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей. Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше.
В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов. И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу „грабь награбленное“. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».
Ирада Зейналова: «Это уже не первый, а, как вы говорите, третий случай, и что, мы ничего не можем в этой ситуации сделать?»
Юрий Чайка: «Генеральная прокуратура Российской Федерации молчать не намерена. В понедельник, 9 апреля, мы проведем брифинг для прессы и предадим гласности фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года. Мы раскроем подробности расследования по делу о смерти Литвиненко, которое вели российские следователи, а также прокуратура города Гамбурга.
Все эти обстоятельства, кстати, подтверждены и британскими правоохранительными органами, но власти Великобритании замалчивают и искажают их. Мы пойдем на беспрецедентный шаг и обнародуем копии отдельных документов из переписки с МВД Великобритании, в том числе и с Терезой Мэй, которая в тот период возглавляла министерство внутренних дел. Эти материалы прямо указывают на то, что британские власти знали о ложном характере заявления относительно подготовки покушения на Березовского, но все равно предоставили ему статус беженца. Мы доказали, что в МВД Великобритании еще за несколько месяцев до смерти Литвиненко знали об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, но никаких мер для их защиты принято не было».
Ирада Зейналова: «У нас сошло на нет сотрудничество между нами и британскими правоохранительными органами, и именно в тот момент, когда мы говорим, что в Британии сейчас находятся граждане, против которых возбуждены уголовные дела?»
Юрий Чайка: «Начиная с 2002 года в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей. Это только прямой ущерб. А масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше.
В Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах. Теперь любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов. И я вас уверяю, что многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не по принципу „грабь награбленное“. То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши».
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