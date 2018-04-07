Виктория Скрипаль публично попросила визу у Терезы Мэй

Племянница британского шпиона и
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери в начале марта, публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть вопрос о выдаче ей британской визы.
В эфире телеканала Sky News Виктория напомнила, что ей отказали в выдаче британской визы. Однако она, по собственному признанию, хочет увидеть родственников, чтобы рассказать бабушке о том, «каково здоровье ее сына и внучки».
Виктория Скрипаль: «Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе».
Ранее Виктория Скрипаль назвала причины, по которым ее не пустили на территорию Соединённого Королевства.
Виктория Скрипаль: «Первое основание — они написали, что у меня нет работы. Второе — что я не предоставила счет. И третье там еще есть основание, что я указала дату въезда, но не указала дату выезда. Когда мы обсуждали это, я спросила: а как я могу поставить дату выезда, если я не знаю, каково состояние здоровья людей? Я знала до этого, что они меня не пустят».
Ранее британская пресса намекнула, что визу Виктории не дали якобы потому, что она оказалась под влиянием Кремля. В Москве такие предположения назвали абсурдными, а сам отказ в выдаче визы — «форменным безобразием». Российский МИД потребовал от Лондона объяснений. Решение по Виктории Скрипаль дипломаты называют политически мотивированным.
Сегодня СМИ сообщили, что британские власти назвали причины, по которым отказали в выдаче визы.
Из ответа консульского отдела: «А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита. D) Не доказано достаточное наличие средств».
По мнению британских дипломатов, безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.
Виктория Скрипаль: «Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди. Это наша семья, которой в действительности необходимо быть сейчас вместе».
Ранее Виктория Скрипаль назвала причины, по которым ее не пустили на территорию Соединённого Королевства.
Виктория Скрипаль: «Первое основание — они написали, что у меня нет работы. Второе — что я не предоставила счет. И третье там еще есть основание, что я указала дату въезда, но не указала дату выезда. Когда мы обсуждали это, я спросила: а как я могу поставить дату выезда, если я не знаю, каково состояние здоровья людей? Я знала до этого, что они меня не пустят».
Ранее британская пресса намекнула, что визу Виктории не дали якобы потому, что она оказалась под влиянием Кремля. В Москве такие предположения назвали абсурдными, а сам отказ в выдаче визы — «форменным безобразием». Российский МИД потребовал от Лондона объяснений. Решение по Виктории Скрипаль дипломаты называют политически мотивированным.
Сегодня СМИ сообщили, что британские власти назвали причины, по которым отказали в выдаче визы.
Из ответа консульского отдела: «А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита. D) Не доказано достаточное наличие средств».
По мнению британских дипломатов, безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.
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