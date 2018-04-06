Посольство РФ: отказ в выдаче британской визы Виктории Скрипаль политически мотивирован

В посольстве РФ в Великобритании прокомментировали решение об отказе в выдаче визы двоюродной сестре Юлии Скрипаль — Виктории. Дипломаты заявили, что оно было принято из политических соображений. Они подчеркнули, что попытки оградить Скрипалей от внешнего мира еще раз подтверждают, что Лондону есть что скрывать.
СМИ сообщили, что визу Виктории не выдали из-за ошибки в оформлении документов. Российские дипломаты отметили, что, в таком случае, в британском посольстве племяннице Скрипаля должны были помочь привести заявку в надлежащий вид, а не отказывать в визе, передает ТАСС.
Посольство РФ: «В результате этого решения мы наблюдаем ситуацию, когда Сергей и Юлия Скрипаль, как сообщается, восстанавливаются, остаются скрытыми от общественности, СМИ и консульских работников, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать».
При этом британские дипломаты заверили, что у россиян не возникнет проблем с посещением Великобритании. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter диппредставительства. В посольстве РФ с иронией отнеслись к данному заявлению на фоне ситуации с племянницей Скрипаля и дополнили «твит».
Посольство РФ: «@UKinRussia: мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет… если, конечно, их имя не Виктория Скрипаль!»
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон поспешил обвинить в отравлении бывшего разведчика и его дочери Россию, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств. Россия отвергает все обвинения.
На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Российских дипломатов к ней пока не пускают. Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в четверг сообщила НТВ, что Сергей Скрипаль, вместе с дочерью пострадавший от воздействия нервно-паралитического вещества, также находится «в здравом уме и твердой памяти».
Посольство РФ: «В результате этого решения мы наблюдаем ситуацию, когда Сергей и Юлия Скрипаль, как сообщается, восстанавливаются, остаются скрытыми от общественности, СМИ и консульских работников, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать».
При этом британские дипломаты заверили, что у россиян не возникнет проблем с посещением Великобритании. Соответствующее сообщение было опубликовано в Twitter диппредставительства. В посольстве РФ с иронией отнеслись к данному заявлению на фоне ситуации с племянницей Скрипаля и дополнили «твит».
.@UKinRussia: «we would like to reassure ordinary #Russians that they should have no concerns about visiting the #UK» — of course if their name is not Viktoria Skripal! pic.twitter.com/faweBWy7QL— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 апреля 2018 г.
Посольство РФ: «@UKinRussia: мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет… если, конечно, их имя не Виктория Скрипаль!»
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в свое время осужденный в России за шпионаж и позже помилованный, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Лондон поспешил обвинить в отравлении бывшего разведчика и его дочери Россию, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств. Россия отвергает все обвинения.
На прошлой неделе стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя. Российских дипломатов к ней пока не пускают. Двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль в четверг сообщила НТВ, что Сергей Скрипаль, вместе с дочерью пострадавший от воздействия нервно-паралитического вещества, также находится «в здравом уме и твердой памяти».
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