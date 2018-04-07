Названы причины отказа в британской визе племяннице Скрипаля

Британские власти назвали причины, по которым отказали в выдаче визы племяннице британского шпиона и
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери в начале марта.
Как сообщает Русская служба BBC, консул не увидел достаточных оснований для визита Виктории Скрипаль в Соединённое Королевство.
Из ответа консульского отдела: «А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита. D) Не доказано достаточное наличие средств».
По мнению британских дипломатов, безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.
Ранее СМИ сообщили, что визу Виктории не выдали из-за ошибки в оформлении документов. Однако официальных подробностей отказа не приводилось. В посольстве РФ в Великобритании сочли отказ политически мотивированным. Дипломаты пояснили, что в случае ошибки в документах в британском посольстве должны были помочь Виктории Скрипаль привести заявку в надлежащий вид, а не отказывать в визе.
Из ответа консульского отдела: «А) Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В) В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С) Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита. D) Не доказано достаточное наличие средств».
По мнению британских дипломатов, безработная и не имеющая сбережений Виктория, о чем она указала в своей анкете, не может приехать в страну, в которой ей, возможно, понадобилось бы провести несколько месяцев.
Ранее СМИ сообщили, что визу Виктории не выдали из-за ошибки в оформлении документов. Однако официальных подробностей отказа не приводилось. В посольстве РФ в Великобритании сочли отказ политически мотивированным. Дипломаты пояснили, что в случае ошибки в документах в британском посольстве должны были помочь Виктории Скрипаль привести заявку в надлежащий вид, а не отказывать в визе.
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